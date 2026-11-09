Bà Ilse Aigner và cơ hội lịch sử trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Đức

Ngày 9-11, Thủ tướng Friedrich Merz thông báo ủng hộ bà Ilse Aigner trong cuộc đua kế nhiệm Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3-2027.

Đề cử được đưa ra trong bối cảnh các đảng chủ chốt đã đạt đồng thuận về nhân sự cho vị trí nguyên thủ quốc gia.

Bà Ilse Aigner dự Đại hội Đảng Liên minh Xã hội Cơ Đốc giáo (CSU) tại Munich hồi tháng 10. Ảnh: AFP

Bà Aigner là thành viên Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), đảng có quan hệ liên minh với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông Merz.

Bà hiện đứng đầu Nghị viện bang Bavaria và được đánh giá là chính trị gia giàu kinh nghiệm, có khả năng tạo đồng thuận vượt qua ranh giới đảng phái.

Nếu giành chiến thắng, bà sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Đức kể từ khi nước Cộng hòa Liên bang thành lập năm 1949, đồng thời là chính trị gia CSU đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này.

Bà Ilse Aigner sinh ngày 7-12-1964 tại bang Bavaria, miền Nam nước Đức. Sự nghiệp chính trị của bà bắt đầu tại Nghị viện bang Bavaria năm 1994. Năm 1998, bà chuyển lên Quốc hội Liên bang Đức và hoạt động tại đây đến năm 2013.

Trong giai đoạn 2008-2013, bà giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và Bảo vệ người tiêu dùng trong chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel.

Sau khi trở lại Bavaria, bà đảm nhiệm nhiều vị trí trong chính quyền bang, trước khi được bầu làm Chủ tịch Nghị viện bang năm 2018. Bà tiếp tục giữ cương vị này sau cuộc bầu cử năm 2023.

Cuộc bầu cử Tổng thống Đức dự kiến diễn ra ngày 30-1-2027 tại Hội nghị Liên bang, cơ quan gồm 1.260 thành viên, trong đó có 630 nghị sĩ Quốc hội Liên bang và 630 đại diện do các bang lựa chọn.

CDU/CSU và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) hiện nắm đa số tại cơ quan này. Các đảng Xanh cũng thể hiện thiện chí ủng hộ bà Aigner, qua đó củng cố triển vọng chiến thắng của ứng viên.

Tổng thống Đức là nguyên thủ quốc gia, chủ yếu thực hiện vai trò đại diện và biểu tượng đoàn kết đất nước.

Tuy nhiên, chức vụ này vẫn có những quyền hạn hiến định như ký ban hành luật, bổ nhiệm các chức danh theo quy định và đại diện Đức trong quan hệ quốc tế.