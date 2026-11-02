Bà Iliana Yotova giành chiến thắng vòng 2 bầu cử Tổng thống Bulgaria

Bà Yotova giành 57,4 - 58,2% số phiếu, bỏ xa mức 38,6 - 39,6% của đối thủ. Ảnh: rtve.es

Cuộc đua giành quyền lực diễn ra giữa bà Yotova, đồng minh của Thủ tướng Rumen Radev, và ông Andrey Gyurov, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Bulgaria và từng giữ chức Thủ tướng lâm thời. Gần 6,6 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Theo ước tính của các viện thăm dò, bà Yotova giành 57,4 - 58,2% số phiếu, bỏ xa mức 38,6 - 39,6% của đối thủ Gyurov. Trong khi đó, các khảo sát do Đài Truyền hình quốc gia Bulgaria công bố cho kết quả thấp hơn, với tỷ lệ ủng hộ bà Yotova dao động 51,1 - 52,5%, còn ông Gyurov đạt 43,4 - 44,6%.

Xuất hiện bên cạnh Thủ tướng Rumen Radev sau khi kết quả thăm dò được công bố, bà Yotova tuyên bố chiến thắng, cho biết thông điệp tranh cử tập trung vào thu nhập, hòa bình và những thách thức phía trước. Ông Gyurov chấp nhận kết quả và nhấn mạnh các lực lượng ủng hộ ông đã đặt nền móng vững chắc để tiếp tục xây dựng tương lai đất nước.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Bulgaria đối mặt với những lo ngại an ninh gia tăng sau một loạt vụ thiết bị bay không người lái tấn công các tàu thương mại trên Biển Đen trong tháng 10, khiến 21 người mất tích.

Bulgaria vốn có quan hệ lịch sử gần gũi với Nga và hiện vẫn tồn tại những chia rẽ sâu sắc trong xã hội về cách tiếp cận Moskva. Bà Yotova ủng hộ duy trì tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), song cho rằng hòa bình tại Ukraine chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán. Trong khi đó, ông Gyurov được các lực lượng đối lập theo đường lối thân phương Tây hậu thuẫn.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã chúc mừng bà Yotova, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Bulgaria trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, năng lực cạnh tranh và độc lập năng lượng.

Trong vòng một ngày 25/10, bà Yotova dẫn trước với khoảng 35% số phiếu, so với 32% của ông Gyurov. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt 23%, mức thấp kỷ lục. Tỷ lệ tham gia vòng hai được dự báo khoảng 27%, cho thấy sự thờ ơ của một bộ phận cử tri đối với đời sống chính trị trong nước.

Kết quả chính thức cuộc bầu cử dự kiến được công bố chậm nhất ngày 4/11.