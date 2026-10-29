Ba học sinh lớp 5 ở TP.HCM vượt qua hơn 400 đội, giành ngôi vô địch Robotics quốc tế

Mới đây, đội tuyển của Trường Tiểu học - THCS Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), giành giải nhất tại Chung kết thế giới mở rộng WRO China Open Invitational Championship 2026 diễn ra ở Nam Kinh, Trung Quốc.

Đội thi gồm ba học sinh lớp 5/2 là Lê Minh Đức, Vương Đăng Khoa và Nguyễn Duy Khang. Các em đã vượt qua hơn 400 đội tuyển đến từ nhiều quốc gia, trong đó có những nước có thế mạnh về công nghệ như Hàn Quốc, Trung Quốc, Hàn Quốc và Malaysia, để chinh phục ngôi vị cao nhất.

Đội thi gồm ba học sinh lớp 5/2 là Lê Minh Đức, Vương Đăng Khoa và Nguyễn Duy Khang. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Cuộc thi năm nay mang chủ đề “Robots Meet Culture” (Robot gặp gỡ văn hóa), đòi hỏi thí sinh vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để giải quyết các thử thách. Ở nội dung RoboMission, robot phải thực hiện nhiệm vụ theo chương trình lập trình sẵn, yêu cầu độ chính xác cao, tư duy logic và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Đáng chú ý, hành trình chinh phục giải thưởng của ba học sinh không hoàn toàn thuận lợi. Trước giờ thi, một thành viên gặp vấn đề sức khỏe, buộc các em phải nhanh chóng điều chỉnh nhiệm vụ trong đội. Nhờ sự phối hợp và khả năng thích ứng, cả nhóm vẫn hoàn thành phần thi, mang về thành tích đáng tự hào cho giáo dục Việt Nam.

Để robot vận hành hiệu quả, các em đã cùng nhau đề xuất ý tưởng, lắp ráp, lập trình và nhiều lần thử nghiệm, điều chỉnh thiết kế. Những thay đổi về trọng tâm, ma sát, bánh xe và cấu trúc bộ phận thực hiện nhiệm vụ giúp robot di chuyển ổn định, hoàn thành các yêu cầu trên sa bàn.

Không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật, các thành viên còn có cơ hội giao lưu, trao đổi bằng tiếng Anh với bạn bè quốc tế, qua đó học hỏi thêm kinh nghiệm thiết kế, lập trình và cải tiến robot.

Đội tuyển Robotics của Trường Tiểu học - THCS Phan Văn Trị (TP.HCM) giành ngôi vô địch (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Trước khi tham dự cuộc thi tại Trung Quốc, đội tuyển đã giành thành tích cao tại vòng chung kết quốc gia cuộc thi Tài năng Robot Robotacon WRO 2026 vào tháng 8, qua đó giành quyền đại diện Việt Nam tranh tài ở sân chơi quốc tế.

Theo thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Phan Văn Trị, nhà trường triển khai câu lạc bộ Robotics từ năm 2024, thu hút hơn 200 học sinh tham gia. Các hoạt động STEM được tổ chức với linh kiện, vật liệu phù hợp nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận khoa học, công nghệ và phát triển năng lực sáng tạo.

Nhà trường chú trọng các hoạt động trải nghiệm, khuyến khích học sinh tự tìm tòi, thử nghiệm và giải quyết vấn đề thay vì chỉ tập trung vào điểm số. Từ phong trào chung, những học sinh có năng lực nổi trội được tạo điều kiện phát triển chuyên sâu.

Thầy Thái cho rằng thành tích tại WRO 2026 không chỉ là niềm tự hào của đội tuyển mà còn cho thấy hiệu quả của môi trường giáo dục khuyến khích sự tự chủ, thực hành và sáng tạo.

Toàn đội rất tự hào với lá cờ Tổ quốc trong niềm vui chiến thắng. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Chiến thắng của ba học sinh lớp 5 là minh chứng rằng khi được trao cơ hội khám phá, trải nghiệm và phát huy năng lực, học sinh có thể tạo nên những dấu ấn đáng ghi nhận trên đấu trường quốc tế.

Đây cũng là động lực để các trường học tiếp tục phát triển giáo dục STEM, giúp trẻ nuôi dưỡng niềm yêu thích khoa học, rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề và sẵn sàng thích ứng với thế giới công nghệ đang thay đổi từng ngày.