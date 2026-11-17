Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dự và trao quyết định bổ nhiệm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định điều động, bổ nhiệm tân Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho bà Hoàng Thị Khánh Phương.

Theo Quyết định số 3536/QĐ-BYT ngày 16/11/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan điều động, bổ nhiệm bà Hoàng Thị Khánh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, công tác truyền thông về việc triển khai các chính sách về y tế, bảo trợ xã hội, dân số có đối tượng phục vụ lớn. Cùng đó, số lượng văn bản thể chế, chính sách Bộ Y tế đảm nhiệm xây dựng và triển khai đến người dân ở phạm vi rộng.

Thực tiễn đặt ra yêu cầu đối với công tác truyền thông chính sách nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để giúp cho cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các Thứ trưởng, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ tặng hoa chúc mừng bà Hoàng Thị Khánh Phương.

Đặc biệt, với việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc hoàn thiện xây dựng hệ thống văn bản pháp luật thuộc ngành y tế đặt ra yêu cầu phải truyền tải được nhiệm vụ trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh cho người dân, để mỗi người dân là một chủ thể nâng cao kiến thức tự bảo vệ sức khỏe, cũng như tăng cường hơn công tác truyền thông những chính sách liên quan đến y tế, sức khỏe.

Trên cơ sở thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế thống nhất điều động, bổ nhiệm bà Hoàng Thị Khánh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Giáo dục sức khỏe Trung ương đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế, phụ trách mảng truyền thông.

Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giao nhiệm vụ cho bà Hoàng Thị Khánh Phương, tân Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận, bà Hoàng Thị Khánh Phương có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các nhiệm vụ truyền thông Y tế, kỳ vọng bà Hoàng Thị Khánh Phương sẽ tiếp tục phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm trong thời gian tới. Cùng với Chánh Văn phòng Bộ triển khai tốt hơn nữa công tác truyền thông y tế trong thời gian tới.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị, Lãnh đạo Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế phối hợp, hỗ trợ để Phó Chánh Văn phòng Bộ Hoàng Thị Khánh Phương phát huy kinh nghiệm, trình độ, xây dựng một thể thống nhất trong cung cấp thông tin, truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, cũng như lắng nghe ý kiến của người dân trong việc thực hiện thể chế, chính sách lĩnh vực y tế.

Bà Hoàng Thị Khánh Phương, tân Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế Hoàng Thị Khánh Phương bày tỏ vinh dự, xúc động khi được Bộ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí lãnh đạo Bộ tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, tăng cường kết nối; nỗ lực thực hiện trọng trách bằng tinh thần cầu thị, sự tận tâm và những hành động cụ thể trong quá trình công tác để cùng tập thể Văn phòng Bộ Y tế góp phần nâng cao chất lượng truyền thông y tế.