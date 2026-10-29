'Bà hỏa' ghé thăm cơ sở nghiên cứu hạt nhân ở Mỹ, nguyên nhân chưa rõ ràng

Hỏa hoạn đã xảy ra tại một cơ sở nghiên cứu hạt nhân liên bang ở Nam Carolina vào tối 28/10 (giờ địa phương), buộc các nhà chức trách phải kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, dẫn đến việc tạm thời hạn chế giao thông và quyền tiếp cận khu vực xung quanh.

Theo truyền thông địa phương, sự cố xảy ra tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Savannah River, nằm trong khuôn viên Khu phức hợp hạt nhân Savannah River Site (SRS) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, gần Aiken.

Cơ sở này được thành lập từ thập niên 1950 nhằm sản xuất tritium và plutonium phục vụ chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo thông tin từ Bộ Năng lượng Mỹ, một người đã phải nhập viện với các vết thương nhẹ.

Cơ sở Xử lý Chất thải Quốc phòng tại Savannah River Site. Ảnh: SRS

Savannah River Site đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào lúc 17h39 cùng ngày, và sau đó thông báo rằng đám cháy đã được dập tắt. Các quan chức cũng cho biết, kết quả khảo sát phóng xạ cho thấy không phát hiện mức độ ô nhiễm nào.

Trong một thông cáo báo chí, cơ sở này cho biết, các nhân viên không tham gia vào công tác ứng phó khẩn cấp hoặc các hoạt động ngừng vận hành đã được yêu cầu trú ẩn tại chỗ như một biện pháp phòng ngừa.

Các lối vào đã bị chặn đối với phương tiện giao thông; đồng thời, hoạt động vận tải đường sắt, đường thủy và đường hàng không xung quanh khu vực cũng bị hạn chế.

Trong bản cập nhật lúc 21h18 cùng ngày, cơ quan chức năng thông báo không còn "tình trạng khẩn cấp trong vận hành hay sự chậm trễ theo kế hoạch" nào tại cơ sở; giao thông tại tất cả các cổng ra vào đã hoạt động trở lại. Tình trạng khẩn cấp tại khu vực này chính thức kết thúc vào lúc 21h45.

Bản cập nhật cũng cho biết, nhân viên các ca làm việc tiếp theo đã được phép đến nơi làm việc như bình thường.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Nam Carolina cho biết trên mạng xã hội rằng họ sẵn sàng hỗ trợ cơ sở này nếu cần thiết. Cơ quan này hiện chưa phản hồi các yêu cầu bình luận thêm.

Các quan chức vẫn chưa công bố nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.

Savannah River Site nằm tại hạt Aiken, phía Đông Nam thành phố Augusta. Theo thông tin trên trang web của cơ sở này, vào thập niên 1950, nơi đây từng vận hành 5 lò phản ứng hạt nhân.

Hiện nay, các hoạt động tại đây tập trung vào nghiên cứu khoa học, xử lý môi trường, quản lý chất thải phóng xạ và các vật liệu hạt nhân.

Mặc dù các lò phản ứng sản xuất tại đây đã ngừng hoạt động, khu phức hợp này vẫn đóng vai trò then chốt trong việc duy trì kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Khu vực phòng thí nghiệm – nơi xảy ra vụ hỏa hoạn – chủ yếu tập trung vào công tác nghiên cứu, thay vì sản xuất và lưu trữ vật liệu hạt nhân quy mô lớn.

Savannah River Site cũng là tâm điểm trong nỗ lực của chính phủ nhằm tái thiết lập quy mô sản xuất hàng loạt đầu đạn hạt nhân.

Theo ấn phẩm chuyên ngành Exchange Monitor, Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Hoa Kỳ (NNSA) gần đây đã phê duyệt cho phép cơ sở này triển khai xây dựng toàn diện một nhà máy quy mô lớn chuyên sản xuất các lõi plutonium – thành phần cốt lõi tạo nên sức công phá của các loại vũ khí hạt nhân hiện đại – với chi phí dự kiến lên tới khoảng 23,5 tỷ USD.

Minh Đức (Theo RT, Anadolu)