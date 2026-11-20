Ẩn mình giữa núi rừng nguyên sinh, danh thắng Ba Hồ cuốn hút du khách bởi những tầng thác, hồ nước trong xanh cùng huyền tích được lưu truyền trong dân gian. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây mở ra những cuộc phiêu lưu thú vị, từ khám phá núi rừng, thử sức với các trò chơi mạo hiểm đến tận hưởng những khoảnh khắc bình yên giữa đại ngàn.

Huyền tích bên hồ

Cách trung tâm Nha Trang khoảng 25km về phía bắc, Khu du lịch sinh thái Ba Hồ thuộc xã Nam Ninh Hòa là điểm đến dành cho những người yêu thiên nhiên, thích khám phá. Ngay từ con đường dẫn vào khu du lịch, màu xanh của núi rừng đã mang đến cảm giác mát lành, dễ chịu. Qua cổng khu du lịch, du khách tiếp tục đi sâu vào bên trong, men theo những lối mòn, vượt qua nhiều đoạn dốc và ghềnh đá để tìm đến các hồ nước nằm giữa núi rừng. Càng lên cao, tiếng suối, tiếng thác càng rõ; trước mắt du khách hiện ra những khối đá lớn, dòng nước trong xanh và cảnh sắc thiên nhiên còn giữ nét hoang sơ. Bắt nguồn từ khu vực đỉnh Hòn Sơn, dòng suối men theo những triền núi, vượt qua nhiều ghềnh đá, tạo thành ba hồ nước tự nhiên ở những độ cao khác nhau. Mỗi hồ mang một vẻ đẹp riêng, khi mặt nước phẳng lặng soi bóng cây rừng, lúc dòng thác đổ xuống tung bọt trắng xóa. Những khối đá lớn nằm chồng xếp giữa lòng suối, cùng thảm thực vật xanh tốt hai bên bờ, tạo nên cảnh quan vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Du khách hào hứng trải nghiệm chèo thuyền kayak giữa không gian Khu du lịch sinh thái Ba Hồ.

Không chỉ có cảnh sắc, Ba Hồ còn gắn với những câu chuyện dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong tác phẩm "Xứ Trầm Hương", nhà thơ Quách Tấn từng nhắc đến tục cầu mưa tại hồ thứ hai. Tương truyền, vào những năm hạn hán, người dân tìm đến đây lập hương án, làm lễ cầu mong mưa thuận gió hòa. Sau nghi lễ, người chủ tế ném một hòn đá xuống lòng hồ với niềm tin trời sẽ ban mưa. Câu chuyện mang màu sắc tín ngưỡng dân gian, phản ánh ước vọng về nguồn nước, mùa màng và cuộc sống no đủ của cư dân vùng đất này. Theo thời gian, tục lệ xưa trở thành một phần ký ức văn hóa gắn với danh thắng. Giữa những tầng thác, hồ nước và rừng cây, câu chuyện cầu mưa khiến Ba Hồ không chỉ là nơi để ngắm cảnh, vui chơi mà còn gợi mở cho du khách những hiểu biết về đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Du khách thích thú trải nghiệm xích đu trên mặt nước tại Khu du lịch sinh thái Ba Hồ.

Với giá trị cảnh quan cùng những dấu ấn văn hóa, lịch sử, Ba Hồ đã được cơ quan chuyên môn lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Việc nghiên cứu, nhận diện những giá trị ấy góp phần làm rõ hơn ý nghĩa của Ba Hồ trong đời sống văn hóa địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu gìn giữ cảnh quan tự nhiên trong quá trình khai thác du lịch.

Phiêu lưu giữa đại ngàn

Với những người yêu vận động, hành trình chinh phục các tầng hồ là hoạt động khó có thể bỏ qua. Có đoạn đường bằng phẳng dưới bóng cây, nhưng cũng có những đoạn phải bám vào các phiến đá lớn, bước qua khe nước hoặc men theo sườn dốc. Đổi lại, sau mỗi chặng đường là một góc nhìn mới: Khi những tán rừng mở ra khoảng trời xanh, lúc dòng thác hiện ra giữa những vách đá. Cảm giác vượt qua một đoạn đường khó, rồi dừng chân bên hồ nước mát lành khiến hành trình thêm phần thú vị.

Du khách trải nghiệm trò chơi mạo hiểm giữa không gian núi rừng Ba Hồ.

Sức hút của Ba Hồ còn đến từ những hoạt động thể thao ngoài trời. Trên mặt nước, du khách có thể chèo kayak, đạp xe nước; còn ở khu vực trò chơi mạo hiểm, các hoạt động như: Skywalk, Roller Coaster Zipline, xe đạp vòng trên cao hay xích đu mạo hiểm mang đến những thử thách khác nhau. Tiếng reo vui, những khoảnh khắc hồi hộp rồi vỡ òa khi hoàn thành thử thách tạo nên không khí sôi động, tương phản thú vị với vẻ tĩnh lặng của rừng cây, dòng suối. Sau những giờ vận động, bữa ăn bên dòng suối giữa không gian núi rừng mang đến một trải nghiệm thú vị khác. Không cầu kỳ trong cách thưởng thức, chính hương vị của rau xanh, những món ăn nóng hổi cùng không khí mát lành khiến bữa cơm thêm phần hấp dẫn. Đặc biệt, sau một ngày dành gần hết năng lượng cho các trò chơi, được ngồi bên dòng suối thưởng thức bữa tối, nghe tiếng nước chảy qua ghềnh đá là cảm giác khó tìm thấy giữa phố thị.

Nếu dành thêm một đêm ở Ba Hồ, du khách sẽ có dịp cảm nhận một không gian hoàn toàn khác. Khi những hoạt động vui chơi khép lại, núi rừng trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. Trong những căn bungalow nép dưới tán cây, tiếng côn trùng và tiếng suối trở thành âm thanh quen thuộc. Buổi sáng, mở cửa đón làn gió mát, hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe tiếng chim gọi nhau, du khách mới cảm nhận hết sự dễ chịu của một đêm nghỉ giữa thiên nhiên. Không còn những thử thách cần chinh phục, chỉ có thời gian dành cho chính mình, thong thả cảm nhận nhịp sống của núi rừng.

Từ huyền tích ngày xưa đến những trải nghiệm du lịch hôm nay, Ba Hồ vẫn giữ cho mình sức hấp dẫn riêng. Mỗi người có thể chọn một cách khám phá, một nhịp điệu để tận hưởng hành trình. Và dường như, giữa những tầng xanh ấy, luôn còn điều gì đó chưa kịp khám phá, để khi rời đi, người ta vẫn mang theo chút lưu luyến và một lời hẹn trở lại.