Bà Hà Thị Yến Oanh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Vân)

Đại hội được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của 174 trong tổng số 243 đại biểu được triệu tập, đạt tỷ lệ 71,6%. Cùng tham dự có đại diện các cơ quan quản lý, liên đoàn võ thuật, các võ sư, huấn luyện viên và đại biểu đến từ nhiều địa phương.

Với chủ đề “Đoàn kết - Kế thừa - Tự hào - Đổi mới và Phát triển”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức võ cổ truyền trước khi sáp nhập, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển phong trào trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Yến Oanh nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của phong trào võ cổ truyền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Theo bà Hà Thị Yến Oanh, những năm qua, phong trào võ cổ truyền tại các địa phương không ngừng phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Nhiều giải đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế được tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và quảng bá tinh hoa võ thuật truyền thống Việt Nam.

Tuy nhiên, việc kiện toàn tổ chức sau sáp nhập cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối giữa các môn phái, võ đường và tổ chức thành viên.

Trên tinh thần đó, Đại hội tiến hành đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của ba liên đoàn trước sáp nhập, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, từ đó thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Hồng Vân)

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 30 thành viên.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký. Ban Kiểm tra cũng tiến hành bầu các chức danh theo quy định.

Kết quả, võ sư cao cấp Hà Thị Yến Oanh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Hà Thị Yến Oanh từng được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8/2024, sau khi cố đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa qua đời. Hiện bà đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu sau khi được tín nhiệm, bà Hà Thị Yến Oanh khẳng định: “Tôi và Ban Chấp hành Liên đoàn xin cam kết sẽ làm việc trên tinh thần trách nhiệm, mang hết trí lực và khả năng có thể để Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh có một nhiệm kỳ mới thành công”.

Quang cảnh đại hội. (Ảnh: Hồng Vân)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ võ sư, huấn luyện viên, tổ chức và cá nhân đối với sự phát triển của phong trào võ cổ truyền trên địa bàn.

Ông Nguyễn Nam Nhân bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết, xây dựng Liên đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của võ cổ truyền Việt Nam.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định ngành thể thao thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, tạo điều kiện để Liên đoàn hoạt động đúng quy định, nâng cao hiệu quả tổ chức và chất lượng chuyên môn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Liên đoàn Hà Thị Yến Oanh cho biết nhiệm kỳ mới sẽ tập trung phát triển phong trào tập luyện võ cổ truyền trong cộng đồng, đồng thời chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện và nâng cao thành tích thi đấu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kết nối các môn phái, võ đường, câu lạc bộ và hội viên, xây dựng tổ chức Liên đoàn thống nhất, phát huy sức mạnh đoàn kết trong hoạt động chuyên môn.

Bên cạnh đó, Liên đoàn sẽ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá võ cổ truyền gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần bảo tồn những giá trị truyền thống và giới thiệu võ thuật Việt Nam đến đông đảo người dân, bạn bè quốc tế.

Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập.

Với bộ máy lãnh đạo mới và định hướng hoạt động được xác định, Liên đoàn hướng tới mục tiêu phát triển phong trào võ cổ truyền sâu rộng, nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần võ đạo của dân tộc trong đời sống hiện đại.