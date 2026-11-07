Bà Hà Thị Yến Oanh được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM

Đại hội đồng thời đề ra nhiều mục tiêu phát triển phong trào, nâng cao chất lượng chuyên môn và bảo tồn giá trị võ học truyền thống.

Ngày 7/11, tại Trung tâm Dịch vụ Thể dục Thể thao TP.HCM, Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức với sự tham dự của 174/243 đại biểu được triệu tập, đạt tỷ lệ 71,6%.

Bà Hà Thị Yến Oanh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM. Ảnh: PV.

Với chủ đề “Đoàn kết - Kế thừa - Tự hào - Đổi mới và Phát triển”, Đại hội đánh dấu bước kiện toàn tổ chức của Liên đoàn sau hợp nhất, tạo nền tảng triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bà Hà Thị Yến Oanh giữ cương vị Chủ tịch nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 30 thành viên vào Ban Chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ 2026-2031. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành tiến hành bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký.

Bà Hà Thị Yến Oanh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết, xây dựng Liên đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chia sẻ. Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Nam Nhân cũng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ võ sư, tổ chức và cá nhân đối với phong trào võ cổ truyền thành phố.

Đồng thời khẳng định Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với các đơn vị liên quan, hỗ trợ Liên đoàn hoạt động đúng mục đích, điều lệ và quy định.

Phát triển phong trào gắn với bảo tồn giá trị võ học dân tộc

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Liên đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm là kiện toàn tổ chức, hoàn thiện các ban chuyên môn, xây dựng quy chế hoạt động và tăng cường kết nối giữa các võ phái, võ đường, câu lạc bộ. Mục tiêu là xây dựng tổ chức xã hội - nghề nghiệp đoàn kết, thống nhất, hoạt động hiệu quả.

Theo phương hướng được Đại hội thông qua, Liên đoàn phấn đấu phát triển thêm 30% tổ chức hội viên chính thức là các câu lạc bộ võ cổ truyền tại phường, xã; đồng thời hướng đến xây dựng các câu lạc bộ trong trường học.

Sự thống nhất cao của Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PV.

Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng phong trào tập luyện, góp phần nâng cao sức khỏe, giáo dục nhân cách, tinh thần thượng võ và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hằng năm, Liên đoàn đặt mục tiêu tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 5 giải thi đấu, hội diễn, liên hoan và hoạt động giao lưu võ cổ truyền.

Bên cạnh đó, phấn đấu tổ chức tối thiểu 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ mỗi năm; hướng đến trên 85% võ sư, huấn luyện viên và trọng tài thuộc diện quản lý được cập nhật kiến thức theo kế hoạch.

Công tác phát hiện, tuyển chọn và đào tạo vận động viên năng khiếu cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, khả năng cạnh tranh của lực lượng võ cổ truyền thành phố.

Đặc biệt, bảo tồn các bài quyền, binh khí, kỹ thuật đặc sắc và giá trị lịch sử của từng môn phái được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt.

Bộ máy mới của Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PV.

Liên đoàn sẽ đẩy mạnh hệ thống hóa, truyền dạy những giá trị võ học truyền thống, đồng thời tăng cường chuyển đổi số, xã hội hóa và truyền thông để mở rộng sức lan tỏa của phong trào.

Với cương vị mới, bà Hà Thị Yến Oanh cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 đứng trước nhiệm vụ kết nối cộng đồng võ cổ truyền, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, đưa phong trào phát triển bền vững và góp phần gìn giữ bản sắc võ học dân tộc.