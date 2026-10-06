Ba gương nữ thanh niên Thủ đô nhận Giải thưởng 'Nguyễn Chí Thanh'

Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam vừa công bố danh sách 70 gương tiêu biểu giới thiệu xét trao Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" năm 2026. Đây là giải thưởng cao quý của Hội dành cho cán bộ, hội viên xuất sắc, sẽ được vinh danh đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội (15/10/1956 - 15/10/2026).

Trong danh sách 70 gương tiêu biểu toàn quốc, Hà Nội đóng góp 5 đại diện xuất sắc, trong đó nổi bật là 3 nữ thủ lĩnh thanh niên cơ sở với những cách làm sáng tạo, đưa công tác Hội gắn liền với đời sống nhân dân.

Chị Lê Thị Thùy Dương, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã Gia Lâm (ngoài cùng bên phải) với công trình số hóa di tích lịch sử. Ảnh: Bảo Lâm

Đó là chị Lê Thị Thùy Dương (sinh năm 1994, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã Gia Lâm) đã kiến tạo mô hình "Gia sư thanh niên - Kết nối số liên thế hệ" với 36 đội hình cơ sở, vừa trực tiếp "cầm tay chỉ việc" giúp người dân tiếp cận VNeID, iHanoi, vừa tiên phong triển khai lớp học AI cho cán bộ quản lý hạt nhân và số hóa 8 cụm di tích lịch sử bằng công nghệ VR360.

Chị Lê Thị Tiểu Hậu, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Đông Ngạc (ngoài cùng bên trái) với mô hình "Đổi cũ lấy xanh - Gieo mầm tri thức". Ảnh: PV

Tại phường Đông Ngạc, chị Lê Thị Tiểu Hậu (sinh năm 1991, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN phường) chuyển hóa tư duy bảo vệ môi trường thành hành động thiết thực qua mô hình "Đổi cũ lấy xanh - Gieo mầm tri thức", biến rác thải tái chế thành cây xanh, xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng và mở thư viện cho trẻ em vùng cao.

Trực tiếp giải bài toán tập hợp thanh niên trên địa bàn nông thôn, chị Phương Thị Thu Thủy (sinh năm 1990, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã Phúc Thọ) đã chuẩn hóa hệ sinh thái truyền thống số, đưa ứng dụng công nghệ vào quản lý, giúp nâng tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt từ 50% lên trên 70%.

Cùng các nữ thủ lĩnh là 2 đại diện nam tiêu biểu của Thủ đô, anh Đặng Thanh Tú (sinh năm 1992, Chủ tịch Hội LHTN phường Hoàn Kiếm) với phong trào "Bình dân học vụ số" và ứng dụng AI trong tuyên truyền; cùng bác sĩ Đỗ Doãn Bách (sinh năm 1991, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội) với mô hình "Bác sĩ trẻ số" quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh có tiền thân từ Giải thưởng 15 - 10, giải thưởng cao quý của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Việc đổi tên gọi này không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với vị Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam, mà còn là bài học giáo dục lý tưởng cách mạng, định hướng giá trị sống cao đẹp cho thế hệ trẻ. Đồng thời là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, hội viên luôn nêu cao trách nhiệm, noi gương các thế hệ cha anh, không ngừng rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.