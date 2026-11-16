Ba giọng ca giành Quán quân Tiếng hát thanh thiếu niên toàn quốc 2026

Vòng chung khảo và chung kết cuộc thi Tiếng hát thanh thiếu niên toàn quốc 2026 diễn ra tại Hà Nội cuối tuần qua, với sự tham gia của 26 thí sinh được lựa chọn từ các vòng tuyển sinh khu vực Bắc, Trung, Nam.

Ba Quán quân của cuộc thi Tiếng hát thanh thiếu niên toàn quốc 2026. Ảnh: Hà Thúy

Qua vòng chung khảo, Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo đã chọn ra 13 gương mặt xuất sắc bước vào chung kết. NSND Thanh Ngoan đảm nhận vai trò Trưởng ban giám khảo, cùng các nghệ sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực biểu diễn đánh giá thí sinh dựa trên kỹ thuật thanh nhạc, khả năng cảm thụ, xử lý ca khúc, phong cách trình diễn và bản lĩnh sân khấu.

Ở bảng Nhi đồng (5-12 tuổi), thí sinh Hoàng Bảo Như giành ngôi Quán quân, danh hiệu Á quân thuộc về thí sinh Trần Võ Hà My.

Thí sinh thể hiện tài năng ca hát. Ảnh: Hà Thúy

Tại bảng Thiếu niên (13-18 tuổi), thí sinh Thái Ngô Thế Đan đoạt Quán quân; thí sinh Nguyễn Vũ Ngọc Linh giành Á quân 1 và thí sinh Bàn Thị Thu Hà nhận Á quân 2.

Ở bảng Đoàn viên (19-30 tuổi), thí sinh Nguyễn Thị Hương Trà được trao danh hiệu Quán quân; thí sinh Nguyễn Trung Đức giành Á quân 1 và thí sinh Lê Nhật Long nhận Á quân 2.

Thí sinh trổ tài ca hát. Ảnh: Hà Thúy

Bên cạnh các danh hiệu chính, cuộc thi trao hệ thống huy chương vàng, bạc, đồng cho những thí sinh có thành tích nổi bật ở từng bảng. Cụ thể, tại bảng Nhi đồng, Hoàng Bảo Như giành Huy chương vàng, Trần Võ Hà My nhận Huy chương bạc và Lưu Thanh Trúc nhận Huy chương đồng.

Ở bảng Thiếu niên, các huy chương lần lượt thuộc về Trần Hà Linh, Lục Thế Đạt và Đặng Quốc Nhật Nam. Tại bảng Đoàn viên, Nguyễn Khắc Minh đoạt Huy chương vàng, Trương Việt Hoàng nhận Huy chương bạc và Lê Nhật Long giành Huy chương đồng.

Quán quân và các Á quân của cuộc thi. Ảnh: Hà Thúy

Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ nhằm ghi nhận dấu ấn của thí sinh. Giải Ca sĩ xuất sắc nhất thuộc về Trần Võ Hà My; giải Ngôi sao âm nhạc trao cho Trần Tuấn Anh; giải Tiếng hát ấn tượng thuộc về Ngô Thành Đạt; giải Tiếng hát được yêu thích nhất trao cho Trần Phương Như và giải Tiếng hát triển vọng thuộc về Bàn Thị Thu Hà.

Cuộc thi Tiếng hát thanh thiếu niên toàn quốc 2026 khởi động từ tháng 9-2026, do Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật phối hợp với các đơn vị tổ chức sản xuất, cùng sự đồng hành của dự án thư viện Nâng cánh ước mơ thuộc Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Các vòng thi được tổ chức theo mô hình truyền hình thực tế, ghi hình để phát sóng trên các nền tảng số và kênh truyền thông của chương trình.