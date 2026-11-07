Ba giờ phẫu thuật giành sự sống cho bé trai vỡ khí quản nguy kịch

Ê-kíp tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Cú va chạm ở sân chơi khiến bé trai rơi vào tình trạng nguy kịch

Tối 12/10, khi đang đi bộ tại sân chơi dành cho trẻ em, bé trai hơn 5 tuổi ở Hà Nội bất ngờ va chạm với một trẻ khác đi xe đạp tại khúc cua khuất tầm nhìn. Tay lái xe đạp đập mạnh vào vùng cổ khiến bé đau đớn, mặt và mi mắt nhanh chóng sưng nề, kèm theo biểu hiện khó thở.

Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trịnh Tuấn Anh, Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, thời điểm nhập viện, trẻ bị suy hô hấp nặng do khí tràn vào vùng cổ, trung thất và lồng ngực, gây chèn ép các cơ quan quan trọng như đường thở, phổi và tim.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy tình trạng tràn khí dưới da diện rộng, từ đỉnh đầu xuống tận hai đầu gối. Phổi thông khí kém, tính mạng bệnh nhi bị đe dọa nghiêm trọng.

Trước diễn biến nguy hiểm, bệnh viện lập tức kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa gồm Cấp cứu, Hồi sức ngoại, Gây mê, Ngoại lồng ngực và Ngoại tổng hợp tham gia xử trí.

Các bác sĩ khẩn trương kiểm soát đường thở, dẫn lưu màng phổi để giải phóng chèn ép, đồng thời đánh giá mức độ tổn thương. Sau khi tình trạng ban đầu được kiểm soát, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa để tiếp tục hồi sức.

Bệnh nhi được can thiệp kịp thời.

Tại đây, các bác sĩ đặt ống nội khí quản có bóng chèn qua vị trí tổn thương nhằm hạn chế khí tiếp tục rò rỉ vào các mô dưới da, đồng thời duy trì thông khí cho trẻ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, các chuyên khoa Cấp cứu, Hồi sức ngoại, Gây mê, Tai Mũi Họng, Ngoại tổng hợp, Nội soi hô hấp và Ngoại Tim mạch tiếp tục hội chẩn, phối hợp đánh giá toàn diện.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhi bị vỡ khí quản, cần phẫu thuật cấp cứu để phục hồi đường thở.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, người trực tiếp thực hiện phẫu thuật, cho biết vỡ khí quản là chấn thương hiếm gặp ở trẻ em nhưng đặc biệt nguy hiểm.

Khí quản là đường dẫn khí từ thanh quản xuống phổi. Khi thành khí quản bị rách, không khí có thể thoát ra ngoài đường thở, lan vào các mô dưới da vùng cổ, mặt và ngực, gây sưng nề, chèn ép đường thở cùng những cơ quan quan trọng.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng này có thể gây suy hô hấp nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ba giờ phẫu thuật phục hồi khí quản bị rách dài 2,5cm

Sáng 13/10, sau quá trình hồi sức và đánh giá tổn thương, bệnh nhi được đưa vào phòng phẫu thuật.

Theo Phó Giáo sư Nguyễn Lý Thịnh Trường, thách thức lớn nhất đối với ê-kíp là chưa thể xác định chính xác chiều dài vết rách cũng như mức độ dập nát của tổ chức khí quản trước khi thăm dò trực tiếp trong mổ.

Các bác sĩ phải chuẩn bị nhiều phương án xử trí, từ khâu phục hồi vết rách, cắt nối đoạn khí quản tổn thương đến tái tạo khí quản bằng vật liệu thay thế, tùy thuộc tình trạng thực tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch (giữa) trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi.

Trước phẫu thuật, kết quả nội soi và chụp cắt lớp vi tính cho thấy vết rách khí quản dài khoảng 1cm. Tuy nhiên, khi trực tiếp thăm dò trong mổ, các bác sĩ phát hiện tổn thương thực tế dài tới 2,5cm.

Đây là một tổn thương đáng kể đối với đường thở của trẻ nhỏ, đòi hỏi quá trình xử trí phải đặc biệt thận trọng nhằm vừa bảo đảm khả năng thông khí, vừa phục hồi cấu trúc khí quản.

May mắn, mép vết rách tương đối gọn, tổ chức chung quanh ít bị dập nát. Sau khi đánh giá, ê-kíp quyết định khâu phục hồi trực tiếp, bảo tồn khí quản tự nhiên thay vì phải cắt bỏ đoạn tổn thương.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ, với sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên khoa, đã thành công.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Điều trị tích cực Ngoại Tim mạch để tiếp tục theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Khánh Toàn, Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, cho biết trẻ hồi phục thuận lợi, thông khí tốt, không có dấu hiệu chảy máu hay rò khí qua đường thở, đồng thời không ghi nhận tổn thương phối hợp.

Sau khoảng 2 ngày theo dõi hậu phẫu, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Điều trị tích cực Nội Tim mạch để tiếp tục điều trị và hồi phục.

Ngày 20/10, sau 8 ngày kể từ khi xảy ra tai nạn, bé trai được xuất viện, trở về với gia đình.

Chứng kiến con vượt qua giai đoạn nguy kịch, mẹ bệnh nhi xúc động gửi lời cảm ơn đến Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Ban Giám đốc cùng toàn bộ ê-kíp bác sĩ, điều dưỡng đã tham gia cấp cứu và phẫu thuật.

“Các bác sĩ đã thực hiện những kỹ thuật y tế khẩn cấp, chuyên sâu cần thiết, đồng thời giải thích, chia sẻ với gia đình bằng tất cả tâm sức. Đến giờ phút này, mẹ con mới cảm nhận rõ ràng tình cảm và tâm đức của những người làm nghề y”, mẹ bệnh nhi chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc khi con đã vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo, vỡ khí quản ở trẻ em tuy hiếm gặp nhưng có thể xảy ra sau những tai nạn tưởng chừng đơn giản trong sinh hoạt, vui chơi hoặc tai nạn giao thông.

Đặc biệt, những va chạm trực tiếp vào vùng cổ, ngực có thể gây tổn thương đường thở nghiêm trọng dù ban đầu không có vết thương hở rõ ràng.

Do đó, khi trẻ bị chấn thương vùng cổ, ngực và xuất hiện các biểu hiện như khó thở, sưng phồng bất thường vùng cổ, mặt hoặc ngực, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, cấp cứu kịp thời. Việc nhận diện sớm dấu hiệu nguy hiểm, xử trí cấp cứu đúng cách và phối hợp đa chuyên khoa có ý nghĩa quyết định trong hạn chế biến chứng, bảo vệ tính mạng và chức năng hô hấp của trẻ.