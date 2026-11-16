Ba giảng viên Học viện Ngoại giao được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen

Ba giảng viên Học viện Ngoại giao vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

Theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 13/11 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, 335 nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu trên cả nước được tặng Bằng khen nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong số các cá nhân được vinh danh, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) có ba giảng viên, gồm ông Nguyễn Đồng Anh, Quyền Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại; ông Nguyễn Anh Tuấn, Giảng viên cao cấp Khoa Kinh tế quốc tế; và ông Hà Anh Tuấn, Quyền Trưởng khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông.

Hoạt động tuyên dương là sự ghi nhận xứng đáng đối với tâm huyết, trí tuệ và những cống hiến bền bỉ của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đối với Học viện Ngoại giao, sự ghi nhận dành cho ba giảng viên không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân mà còn góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của đội ngũ nhà giáo Học viện trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối ngoại chất lượng cao.