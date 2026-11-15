Ba giá trị của đào tạo âm nhạc ứng dụng trong trường đại học

Chia sẻ tại Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long (2016-2026), ông Hoàng Đức Minh – Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh về ý nghĩa của một khoa âm nhạc trong trường đại học.

Ông cho rằng, âm nhạc góp phần giáo dục đạo đức, lối sống và xây dựng văn hóa học đường. Những giá trị này khó truyền đạt chỉ bằng bài giảng.

Thông qua các chương trình biểu diễn, câu lạc bộ âm nhạc, ngày hội văn nghệ, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc cùng nhau, học cách tôn trọng và chia sẻ, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu cái đẹp.

Ông Hoàng Đức Minh – Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT): Âm nhạc ứng dụng gắn với cơ hội việc làm và khởi nghiệp của sinh viên.

Giá trị thứ hai được ông Hoàng Đức Minh đề cập là vai trò của âm nhạc đối với đời sống tinh thần sinh viên. Trong bối cảnh áp lực học tập, công việc và tác động của mạng xã hội có thể khiến người trẻ căng thẳng, lo âu, công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được các cơ sở giáo dục quan tâm.

Bên cạnh tư vấn tâm lý và công tác xã hội, hoạt động nghệ thuật có thể trở thành một kênh hỗ trợ tinh thần hiệu quả. Việc được hát, chơi nhạc và sáng tạo giúp sinh viên giải tỏa cảm xúc, tăng sự tự tin, đồng thời gắn kết hơn với tập thể và nhà trường.

Thứ ba, theo ông Hoàng Đức Minh, âm nhạc ứng dụng gắn với cơ hội việc làm và khởi nghiệp của sinh viên. Ngành công nghiệp văn hóa, giải trí đang phát triển, đặt ra nhu cầu về nhân lực vừa có chuyên môn nghệ thuật, vừa thành thạo công nghệ số.

Ông đánh giá hướng đào tạo âm nhạc gắn với ứng dụng và đời sống hiện đại của Trường Đại học Thăng Long có thể mở thêm cơ hội nghề nghiệp cho người trẻ, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển văn hóa Việt Nam.

Các tiết mục do sinh viên Khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long thể hiện.

Ông Hoàng Đức Minh mong Khoa Âm nhạc ứng dụng gắn đào tạo với tư vấn nghề nghiệp, tăng cường kết nối doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà sản xuất; hỗ trợ sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc và nội dung số.

“Việc tạo cơ hội để sinh viên đưa âm nhạc đến cộng đồng thông qua hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa giữa các trường cũng được kỳ vọng góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật và nâng cao chất lượng đào tạo”, ông Hoàng Đức Minh nhấn mạnh.

Theo ông Trương Ngọc Kim - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thăng Long, từ thuở ban đầu xây dựng Trường Đại học Thăng Long, GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính từng nói: Âm nhạc mang lại sức mạnh và hạnh phúc cho con người.

Bà nói rằng, Toán học và Âm nhạc gần nhau về tính trừu tượng, về sự tưởng tượng, về sự lãng mạn - ba điều ấy gắn liền với nhau. “Từ tâm niệm ấy, tôi đã quyết định mở khoa đào tạo về Thanh nhạc”, ông Kim cho hay.

Ông Trương Ngọc Kim - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thăng Long cùng sinh viên Khoa Âm nhạc ứng dụng trong một tiết mục văn nghệ.

Với định hướng đa năng – chuyên nghiệp – hiện đại – đổi mới sáng tạo, khác biệt với các chương trình đào tạo nghệ thuật hàn lâm hay cổ điển thuần tuý, PGS.TS.NSƯT Trần Thị Ngọc Lan - Trưởng Khoa Âm nhạc ứng dụng Trường Đại học Thăng Long chia sẻ, âm nhạc ứng dụng là chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, thương mại và các nhu cầu trong đời sống hiện đại.

Chương trình đào tạo tại Khoa Âm nhạc ứng dụng tại Trường Đại học Thăng Long đã được kiểm định bởi Bộ GD&ĐT, đồng thời khẳng định uy tín khi tiếp tục mở hệ Thạc sĩ ngành Nghệ thuật âm nhạc kể từ năm 2025.

PGS.TS.NSƯT Trần Thị Ngọc Lan - Trưởng Khoa Âm nhạc ứng dụng Trường Đại học Thăng Long chia sẻ tại sự kiện.

GS Oh Dong-sik – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Digital Seoul Culture Arts (Hàn Quốc) mong chờ một ngày nào đó, âm nhạc đại chúng Việt Nam sẽ vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard danh giá.

Mong chờ một ngày nào đó, âm nhạc đại chúng Việt Nam sẽ vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard danh giá, GS Oh Dong-sik – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Digital Seoul Culture Arts (Hàn Quốc) hy vọng, trên hành trình phát triển ấy, Khoa Âm nhạc ứng dụng của Trường Đại học Thăng Long sẽ có những đóng góp quan trọng, góp phần đưa âm nhạc Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế.