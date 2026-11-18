Ông Nguyễn Kim Quy trao quyết định công nhận bà Dương Thị Vui giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố Quyết định số 64-QĐ/TWĐTN-CTĐ ngày 13/11/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công nhận bà Dương Thị Vui giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng với đó, Quyết định số 58-QĐ/TWĐTN-CTĐ ngày 30/10/2026 được công bố, công nhận bà Lê Hà Khương Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định, ông Nguyễn Kim Quy chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới; đề nghị tập thể lãnh đạo Tỉnh đoàn tiếp tục giữ vững đoàn kết, nâng cao năng lực chỉ đạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng phong trào thanh thiếu nhi.

Ông Nguyễn Kim Quy đồng thời nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng quê hương Lào Cai.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, bà Dương Thị Vui cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, ngành; khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể Tỉnh đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Tỉnh đoàn Lào Cai góp phần củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả điều hành công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tạo điều kiện để tuổi trẻ địa phương tham gia tích cực hơn vào các nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.