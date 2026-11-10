Ba dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở có tiến độ xây lắp vượt kế hoạch điều chỉnh

Toàn cảnh công trường thi công cầu Trần Hưng Đạo vào tháng 11/2026. (Ảnh: QUANG THÁI)

Đáng chú ý, cầu Trần Hưng Đạo đạt giá trị xây lắp hơn 3.366 tỷ đồng, tương đương 54,2% giá trị hợp đồng, cao hơn kế hoạch điều chỉnh 4,3 điểm phần trăm. Đây là dự án có tỷ lệ thực hiện cao nhất trong nhóm 7 cầu vượt sông Hồng của Hà Nội.

Công trình có chiều dài khoảng 4,18km, kết nối khu vực trung tâm với phía đông thành phố. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ bổ sung một hướng vượt sông Hồng, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu và mở rộng khả năng kết nối giữa hai bờ.

Tại công trường, các hạng mục cầu chính tiếp tục được triển khai. Theo thông tin cập nhật đầu tháng 11, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành; 5 trụ giữa sông cơ bản hoàn thành phần kết cấu. Các nhà thầu duy trì khoảng 28 mũi thi công để triển khai các hạng mục tiếp theo.

Một thuận lợi của dự án là toàn bộ 31,05ha mặt bằng theo kế hoạch đã được bàn giao. Tuy nhiên, một số công trình điện, cấp nước và hạ tầng kỹ thuật khác vẫn cần di dời để tạo điều kiện thi công đồng bộ.

Theo tiến độ thành phố giao, cầu Trần Hưng Đạo phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027. Với khối lượng xây lắp đã thực hiện, công trình đang có lợi thế về tiến độ, song thời gian còn lại đòi hỏi chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tập trung vào những hạng mục quan trọng.

Cùng với cầu Trần Hưng Đạo, hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở trên tuyến Vành đai 4-Vùng thủ đô cũng ghi nhận kết quả khả quan.

Cầu Mễ Sở thuộc dự án đường Vành đai 4-Vùng thủ đô đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Cầu Hồng Hà đạt giá trị xây lắp gần 2.126 tỷ đồng, tương đương 53,4%, vượt kế hoạch điều chỉnh 0,9 điểm phần trăm. Trong khi đó, cầu Mễ Sở đạt hơn 1.618 tỷ đồng, tương đương 50,1%, cao hơn kế hoạch điều chỉnh 1,6 điểm phần trăm.

So với kỳ báo cáo trước, giá trị xây lắp tại cầu Hồng Hà tăng khoảng 66 tỷ đồng, còn cầu Mễ Sở tăng khoảng 68 tỷ đồng. Cả 2 dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để các đơn vị thi công triển khai những hạng mục tiếp theo.

2 cây cầu giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến Vành đai 4, mở thêm hướng kết nối giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô, đồng thời tạo điều kiện phân luồng phương tiện, giảm áp lực giao thông qua khu vực nội đô.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 3 đường Vành đai 4, trong đó có cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở, phải thông xe kỹ thuật trước tháng 7/2027. Việc duy trì tiến độ xây lắp hiện nay là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu này.

Thi công cầu Ngọc Hồi bắc qua sông Hồng, kết nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Bên cạnh 3 công trình vượt kế hoạch, tiến độ thi công 4 cây cầu khác đều thấp hơn kế hoạch. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cầu Tứ Liên đạt 26,8% giá trị xây lắp, cầu Ngọc Hồi đạt 26%, cầu Thượng Cát đạt 20% và cầu Vân Phúc đạt 35,6%. Các mức thực hiện này đều thấp hơn kế hoạch điều chỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu liên quan giải phóng mặt bằng bổ sung, di dời hạ tầng kỹ thuật và những khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thi công.

Tại dự án cầu Tứ Liên, dù diện tích mặt bằng theo kế hoạch đã được bàn giao, nhưng dự án vẫn còn vướng hai hộ dân tại ngõ 310 đường Nghi Tàm và tuyến điện 110kV chưa được di dời. Những tồn tại này ảnh hưởng đến việc triển khai một số hạng mục móng, mố và trụ cầu.

Đối với cầu Ngọc Hồi, dự án còn vướng 0,53ha mặt bằng phía tỉnh Hưng Yên, 17 ngôi mộ cùng một số công trình điện, cấp nước. Cầu Vân Phúc cũng chưa hoàn thành giải phóng 1,48ha mặt bằng bổ sung, khiến việc bố trí thi công tại một số vị trí chưa thể thực hiện theo kế hoạch.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các địa phương tập trung giải quyết những tồn tại về mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh di dời các công trình điện, cấp nước, viễn thông tại khu vực triển khai dự án.

Chủ đầu tư và nhà thầu cần chủ động rà soát tiến độ từng hạng mục, bổ sung nhân lực, máy móc và tổ chức thi công ngay tại những vị trí đã đủ điều kiện. Những khó khăn liên quan vật liệu xây dựng, bãi tiếp nhận đất đào và thủ tục triển khai cũng cần được xử lý kịp thời.

Cầu Vân Phúc khi hoàn thành sẽ kết nối thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Từ nay đến các mốc hoàn thành trong năm 2027, khối lượng công việc tại các dự án cầu vượt sông Hồng vẫn còn lớn.

Kết quả thi công của cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở cho thấy tiến độ đang được duy trì tích cực, nhưng việc hoàn thành đúng hạn còn phụ thuộc vào khả năng giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật và kết nối đường dẫn hai đầu cầu.