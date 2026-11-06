Ba dự án giao thông Phú Quốc chạy đua tiến độ hướng tới APEC 2027

Công trường “sáng đèn” 24/7

“Với chúng tôi, làm thêm khoảng 10–15 buổi mỗi tháng đã trở thành nhịp làm việc quen thuộc kể từ khi tham gia dự án”, anh Văn Tùng, công nhân dự án LRT Phú Quốc chia sẻ...

Giữa nắng nóng, những cơn mưa bất chợt và áp lực tiến độ, hàng nghìn kỹ sư, công nhân như anh Tùng vẫn đang bám công trường, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để hoàn thiện các hạng mục. Tinh thần làm việc hăng say đang hiện diện trên công trường với 7 mũi thi công, triển khai đồng thời các hạng mục nền đường, nhà ga, cầu, hầm và đường ray.

“Thách thức lớn nhất của dự án là tiến độ gấp, trong khi quá trình thi công chịu ảnh hưởng bởi thời tiết biển đảo, gây nhiều khó khăn trong tổ chức triển khai. Bên cạnh đó, mặt bằng được phân chia thành nhiều đoạn, đòi hỏi chúng tôi phải tổ chức đồng thời nhiều mũi thi công trên toàn công trường để đáp ứng yêu cầu tiến độ”, ông Nguyễn Tất Đạt, Chỉ huy trưởng gói thầu lắp đặt đường ray dự án LRT chia sẻ.

Hiện công trường dự án LRT duy trì 7 mũi thi công với khoảng 1.200-1.300 công nhân.

Không chỉ LRT, các dự án ĐT975, Đại lộ APEC cần huy động nhiều nhân lực, cấp tập triển khai trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt trên đảo, song song đáp ứng yêu cầu khắt khe về tiến độ và chất lượng.

Trục giao thông đa phương thức dần thành hình

Với tinh thần “đội nắng, thắng mưa” của hàng trăm công nhân, kỹ sư, cán bộ… sau gần 1 năm thi công, dự án Tuyến tàu điện nhẹ LRT đang đạt những kết quả ấn tượng về tiến độ. Theo báo cáo đầu tháng 11/2026, bốn trong tổng số sáu nhà ga đạt khoảng 60% khối lượng, gần 10 km ray đã được lắp đặt trên tuyến. Ở hạng mục cầu, hầm: cầu hoàn thành cọc, mố trụ và 16/21 dầm hộp; hầm 1 đào móng 32/36 đốt, hầm 2 đạt 21/23 đốt, trong khi hầm 3 hoàn thành toàn bộ 307/307 cọc và đào móng 34/51 đốt...

Dự án LRT và ĐT.975 tăng tốc thi công.

Trên nền tuyến, lớp đá dăm gia cố xi măng đã triển khai 10,3/14 km, lớp bê tông C35 đạt 9,9/14 km. Theo kế hoạch, kết cấu hầm và dầm hộp dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026, công tác lắp ray hoàn thành trong tháng 2/2027, hướng tới vận hành thử nghiệm trong tháng 6/2027.

Cùng với LRT, dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.975 và Đại lộ APEC cũng bám sát “đường găng” tiến độ để phục vụ cho APEC 2027.

Đối với đường ĐT.975, dự kiến hoàn thành thảm bê tông nhựa trái tuyến trước 28/02/2027; kỳ vọng hoàn thiện toàn tuyến trước 30/04/2027. Tại Đại lộ APEC, công trường tập trung đẩy nhanh các mũi thi công nền và hạ tầng kỹ thuật hướng tới hoàn thiện toàn tuyến trước 30/04/2027.

ĐT.975 kỳ vọng hoàn thành toàn tuyến trước 30/4/2027.

ĐT.975 được xác định là trục xương sống kết nối sân bay Phú Quốc về khu vực Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC. Dự án có chiều dài hơn 19km, lộ giới 62m với quy mô lên tới 10 làn xe. Nối tiếp ĐT975 là Đại lộ APEC - tuyến đường nghi lễ dài khoảng 3 km dẫn vào cụm Trung tâm hội nghị, triển lãm APEC.

Cam kết về chất lượng và tiến độ

Tại buổi kiểm tra các công trình phục vụ APEC ngày 25/10 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận khối lượng công việc lớn được triển khai trong khoảng thời gian ngắn, bất chấp khó khăn về thời tiết và vận chuyển ra đảo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các bên quán triệt tinh thần trách nhiệm cao, không lùi thời hạn, giữ mốc 30/6/2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát dự án đường sắt nhẹ LRT Phú Quốc.

Đặc biệt, yêu cầu tăng tốc được đặt song hành với tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và mỹ thuật. “Thi công nhanh tuyệt đối không đồng nghĩa với thi công ẩu, tiến độ phải được tính bằng phút, bằng giờ, chứ không chỉ tính bằng ngày”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group cho biết, từ cuối tháng 5, đầu tháng 6/2027, Phú Quốc bắt đầu bước vào mùa mưa, khiến điều kiện thi công trở nên khó khăn hơn. Sun Group đã huy động nhân lực từ nhiều địa phương trên cả nước để đẩy nhanh tiến độ tuyến đường chính và đường gom, đồng thời mong muốn các cơ quan liên quan phối hợp tháo gỡ vướng mắc mặt bằng.

Báo cáo tại cuộc họp sau buổi kiểm tra công trường của đoàn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, khẳng định toàn bộ dự án vẫn bám mục tiêu tiến độ đề ra và cam kết hoàn thành toàn bộ dự án APEC trước 30/6/2027.

Nhịp thi công hối hả tại công trường dự án Đại lộ APEC.

Những mốc tiến độ đang được đặt ra không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu hạ tầng trước thềm APEC 2027. Điều quan trọng hơn là sau khi sự kiện khép lại, những hạng mục được hoàn thiện hôm nay sẽ tiếp tục phát huy giá trị trong đời sống của Phú Quốc. Như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là cơ hội tạo dựng nền tảng hạ tầng, dịch vụ và quản trị đô thị hiện đại, có giá trị lâu dài sau hội nghị.

Trong 3 dự án, tuyến LRT dài 17,59 km gây chú ý khi lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Quốc. Dự án được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước chiếm 70%, nhà đầu tư Sun Group góp 30%. Được định hướng là phương thức giao thông công cộng xanh, LRT không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại cho quan khách dự APEC 2027 mà kỳ vọng giúp tăng cường kết nối giữa sân bay, khu vực hội nghị và các điểm đến du lịch, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông hiện đại, tạo động lực phát triển đô thị Phú Quốc trong dài hạn.