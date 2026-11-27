Trong bối cảnh đó, những mô hình nhà phố kết hợp an cư và kinh doanh như Phố Hiến Heritage Collection chiếm lợi thế trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở và thương mại - dịch vụ ngày càng đa dạng.

Giáo dục, y tế, công nghiệp tạo nên nguồn cầu đa dạng

Sức sống của một đô thị không chỉ đo bằng quy mô dân số, mà nằm ở sự đa dạng của những cộng đồng đến học tập và làm việc. Tại Phố Hiến, ba trụ cột giáo dục, y tế và công nghiệp đang đồng thời mở rộng, tạo nền tảng thực chất cho thị trường nhà ở và dịch vụ thương mại.

Ở lĩnh vực giáo dục, bên cạnh khu đại học Phố Hiến với sự góp mặt của trường Đại học Intracom và trường Đại học Thủy lợi, khu vực này sắp đón thêm dự án Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an. Theo UBND tỉnh Hưng Yên, hai học viện dự kiến khởi công vào dịp 3/2/2027 trên diện tích khoảng 409,1 ha tại phường Phố Hiến và 2 xã lân cận.

Sự hình thành các cơ sở đào tạo quy mô lớn sẽ thu hút đông đảo học viên, sinh viên, cán bộ và giảng viên. Cùng với nhu cầu lưu trú, ăn uống, mua sắm và các dịch vụ phục vụ sinh hoạt hàng ngày của nhóm sinh viên thì đội ngũ giảng viên, cán bộ đông đảo cũng tạo thêm nhu cầu về nhà ở, tiện ích gia đình, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ chất lượng cao.

Bản đồ quy hoạch dự án Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân.

Không chỉ giáo dục, hệ thống y tế cũng có thể tạo ra nguồn cầu thường xuyên cho khu vực. Theo quy hoạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên sẽ được xây dựng tại khu Đại học Phố Hiến, quy mô 1.500 giường trên diện tích 19,2ha, hướng tới vai trò bệnh viện cấp vùng. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ tập trung đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thu hút người bệnh và người thân từ nhiều địa phương đến khám, điều trị.

Bên cạnh nhu cầu nhà ở của đội ngũ chuyên môn, lưu lượng người đến khám chữa bệnh, thăm nom cũng tạo thêm nhu cầu về lưu trú, ăn uống, nhà thuốc, bán lẻ và các dịch vụ thiết yếu.

Ở trụ cột kinh tế, sự phát triển của các khu công nghiệp tiếp tục tạo sức hút đối với lực lượng lao động, kỹ sư và chuyên gia. Bên cạnh những khu công nghiệp hiện hữu, KCN Phố Hiến 200ha sẽ bổ sung động lực sản xuất, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và gia tăng nhu cầu dịch vụ tại địa phương.

Công nhân, người lao động thường ưu tiên nhà ở phù hợp khả năng tài chính, thuận tiện đi lại; trong khi chuyên gia, kỹ sư và đội ngũ quản lý quan tâm nhiều hơn đến môi trường sống, chất lượng tiện ích, trường học và các dịch vụ dành cho gia đình. Sự đa dạng về nhóm khách hàng tạo điều kiện để thị trường nhà ở, thương mại và dịch vụ phát triển theo nhiều phân khúc.

Đón nhiều dòng cư dân, Phố Hiến Heritage Collection thành tâm điểm giao thương

Trước sự gia tăng của các dòng cư dân mới, những sản phẩm nhà phố thương mại nằm trong khu đô thị quy hoạch bài bản, giao thông liên kết thuận tiện đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tiêu biểu là Phố Hiến Heritage Collection - bộ sưu tập hữu hạn 303 căn nhà phố thương mại tại khu Thịnh Vượng, thuộc khu đô thị Happy Home Phố Hiến.

Phố Hiến Heritage đón cơ hội giao thương từ sức sống nội khu và những động lực phát triển của khu vực.

Trên quy mô hơn 31ha được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn Vinhomes, Happy Home Phố Hiến quy tụ 25 tòa tháp với khoảng 4.400 căn hộ, dự kiến hình thành cộng đồng hơn 10.000 cư dân.

Đặt bên cạnh quy mô hàng nghìn căn hộ cao tầng, số lượng nhà phố giới hạn tại khu Thịnh Vượng trở nên khan hiếm, đồng thời thừa hưởng trọn vẹn thị trường tại chỗ với sức mua diễn ra đều đặn suốt 365 ngày/năm.

Không chỉ phục vụ nội khu, Phố Hiến Heritage Collection còn sở hữu lợi thế 4 mặt tiếp cận đắt giá, nổi bật là khả năng kết nối trực tiếp trục cao tốc Hưng Yên - Thái Bình và đại lộ Thương Cảng nội khu.

Từ dự án, cư dân và khách giao thương chỉ mất 5 phút tới khu Đại học Phố Hiến, 8 phút về trung tâm phường Phố Hiến, 11 phút tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, 16 phút tới các khu công nghiệp trọng điểm và 25 phút kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Bán kính kết nối từ 5 - 25 phút giúp Phố Hiến Heritage Collection dễ dàng đón trọn dòng khách ngoại khu gồm giảng viên, sinh viên, y bác sĩ, chuyên gia và người lao động từ các vùng lân cận.

Về công năng, các căn nhà phố được tối ưu diện tích sử dụng với mật độ xây dựng đạt 90%. Tầng trệt thông thoáng phù hợp mở cửa hàng, văn phòng hoặc cho thuê mặt bằng, trong khi các tầng trên giữ trọn sự riêng tư cho sinh hoạt gia đình.

Cộng hưởng cùng hệ sinh thái gần 30 tiện ích nội khu chuẩn Vinhomes, mỗi căn nhà vừa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, vừa là tài sản tích lũy linh hoạt khả năng sinh lời.

Nếu Phố Hiến xưa phồn hoa nhờ sự hội tụ của thương thuyền muôn phương, thì mạch giao thương hôm nay được nuôi dưỡng bởi những cộng đồng cư dân tri thức, chuyên gia và nhịp tiêu dùng sầm uất mỗi ngày. Đó chính là nền tảng để Phố Hiến Heritage Collection định hình một tuyến phố thương mại năng động giữa lòng đô thị hơn vạn dân.