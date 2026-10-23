Ba doanh nghiệp liên quan MIK Group và những chuyển động đáng chú ý về tài chính

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Liên Lập, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Sài Gòn Anpha và Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Thiên An là ba doanh nghiệp từng gắn với hệ sinh thái bất động sản của MIK Group, ghi nhận tổng dư nợ trái phiếu đạt 4.666 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026.

Liên Lập: Vốn chủ tăng mạnh, lỗ lũy kế tiến sát 1.000 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Liên Lập ghi nhận khoản lỗ 92,22 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức lỗ 89,62 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù kết quả kinh doanh chưa cải thiện, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 1.418,7 tỷ đồng, tăng 260,3% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 1.130 tỷ đồng lên 2.354 tỷ đồng, tương ứng tăng 108,3%. Đây là thay đổi đáng chú ý về quy mô vốn, dù khoản lỗ lũy kế vẫn tăng từ 736,2 tỷ đồng lên 935,3 tỷ đồng.

Tại cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của Liên Lập đạt 1.555,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,8%. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 1.470 tỷ đồng, chiếm phần lớn nghĩa vụ nợ dài hạn.

Lô trái phiếu LLPCH2328001 được phát hành ngày 18/8/2023, có giá trị 1.470 tỷ đồng và kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 18/8/2028. Theo thông tin công bố, nguồn tiền huy động được sử dụng để đặt cọc nhận chuyển nhượng một phần dự án theo thỏa thuận với Công ty TNHH Đức Việt. Tài sản bảo đảm liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại một số lô thuộc Khu du lịch – dịch vụ Bắc Bãi Trường, Phú Quốc.

Về hoạt động bất động sản, Liên Lập từng được giới thiệu là chủ đầu tư dự án Park Riverside tại khu vực TP. Thủ Đức, TP.HCM. Dự án có quy mô khoảng 8,5 ha, gồm 693 căn biệt thự và nhà phố, với tổng mức đầu tư được giới thiệu khoảng 487 tỷ đồng.

Liên Lập từng có giai đoạn là công ty mẹ trực tiếp của MIK Group Việt Nam trong giai đoạn 2018-2022. Tuy nhiên, các thông tin về cơ cấu cổ đông ở những thời điểm khác nhau cho thấy cần phân biệt mối liên hệ trong quá khứ với cơ cấu sở hữu hiện tại. Những dữ liệu này chưa đủ để kết luận về quan hệ sở hữu hoặc quyền kiểm soát hiện nay.

Sài Gòn Anpha: Nợ giảm nhẹ, khoản lỗ tiếp tục nới rộng

Sài Gòn Anpha ghi nhận khoản lỗ khoảng 84 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, cao hơn mức lỗ 64,37 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng khoảng 30,5%.

Lỗ lũy kế của doanh nghiệp đến cuối tháng 6/2026 lên 714,7 tỷ đồng, tăng 28,3% so với mức 557,2 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 285,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,9%.

Ở chiều tích cực, tổng nợ phải trả giảm từ 1.090,6 tỷ đồng xuống 1.074,5 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 1,5%. Dư nợ trái phiếu ở mức 1.050 tỷ đồng; các khoản nợ phải trả khác giảm từ 40,6 tỷ đồng xuống 24,5 tỷ đồng.

Lô trái phiếu SGACH2328001 được phát hành ngày 25/9/2023, trị giá 1.050 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn ngày 25/9/2028. Theo phương án phát hành, tiền huy động được dùng để đặt cọc cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Phú Quốc nhằm nhận chuyển nhượng một phần dự án, theo thỏa thuận được ký ngày 15/9/2023 và phụ thuộc các điều kiện pháp lý liên quan. Dự án được đề cập là Phú Quốc Housing, quy mô khoảng 49,22 ha tại khu vực Dương Tơ, Phú Quốc.

Sài Gòn Anpha cũng xuất hiện trong một số giao dịch và mối liên hệ doanh nghiệp gắn với hệ sinh thái bất động sản có liên quan đến MIK Group trong quá khứ. Chẳng hạn, trong giai đoạn 2018-2019, doanh nghiệp có hoạt động đầu tư liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn. Linh Sơn sau đó có liên hệ với cơ cấu sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh, đơn vị gắn với dự án Golden Palace A, được phát triển dưới tên thương mại The Matrix One tại Hà Nội.

Dự án The Matrix One

Các thông tin này phản ánh mối liên hệ trong quá trình đầu tư và phát triển dự án ở những thời điểm trước đây, nhưng không tự thân chứng minh Sài Gòn Anpha hiện thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của MIK Group.

Thiên An thu hẹp thua lỗ, áp lực nợ còn lớn

So với hai doanh nghiệp còn lại, Thiên An có diễn biến tích cực hơn về kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2026. Doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ 8,19 tỷ đồng, giảm 86,3% so với mức lỗ 59,58 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tình hình tài chính vẫn cần được theo dõi. Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Thiên An đạt 663,8 tỷ đồng, giảm 1,7%; tổng nợ phải trả lên tới 3.489,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 5,26 lần vốn chủ sở hữu. Vốn đầu tư của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 1.154 tỷ đồng.

Thiên An có dư nợ trái phiếu 2.146 tỷ đồng, gồm hai lô DTACH2328001 trị giá 1.076 tỷ đồng, phát hành ngày 17/10/2023 và DTACH2328002 trị giá 1.070 tỷ đồng, phát hành ngày 25/10/2023. Cả hai lô đều có kỳ hạn ban đầu 5 năm.

Theo thông tin công bố, tiền từ lô DTACH2328001 được sử dụng để đặt cọc nhận chuyển nhượng một phần dự án Grand World Phú Quốc từ Công ty TNHH Bất động sản Newvision. Tài sản bảo đảm liên quan đến quyền sử dụng đất tại các lô KS1-01 và KS1-02 thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc, có quy mô khoảng 85,3 ha.

Đáng chú ý, trong tháng 5/2026, các điều khoản liên quan đến trái phiếu và tiến độ dự án được điều chỉnh. Thời hạn hoàn thành dự án được lùi đến cuối năm 2026, trong khi một số mốc liên quan đến thủ tục chuyển nhượng được gia hạn đến ngày 30/10/2027. Theo các điều khoản sửa đổi, nếu thủ tục chuyển nhượng không hoàn tất theo thời hạn đã điều chỉnh, nghĩa vụ mua lại trái phiếu trước hạn có thể phát sinh.

Cuối năm 2025, thông tin công bố đề cập việc sáp nhập Newvision vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DLPQ), với định hướng kế thừa tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan, bao gồm các cam kết trái phiếu. Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý và việc thực hiện nghĩa vụ theo phương án đã công bố là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi.

Về lịch sử sở hữu, Thiên An từng được ghi nhận nắm 20,8% vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam khi doanh nghiệp này có vốn 2.000 tỷ đồng. Một cổ đông sáng lập của Thiên An là Công ty Đầu tư Bất động sản An Thịnh Lộc cũng từng nắm 31,49% vốn MIK Group. Đây là dữ liệu lịch sử, không đủ để xác định cơ cấu sở hữu hiện tại.

Bức tranh tài chính của Liên Lập, Sài Gòn Anpha và Thiên An cho thấy mỗi doanh nghiệp đang ở một trạng thái khác nhau. Liên Lập ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng mạnh; Sài Gòn Anpha giảm nhẹ tổng nợ phải trả; còn Thiên An thu hẹp đáng kể khoản lỗ so với cùng kỳ.

Dù vậy, cả ba vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh âm trong nửa đầu năm 2026 và có tổng dư nợ trái phiếu 4.666 tỷ đồng. Vì vậy, những chuyển biến tích cực về vốn, nợ hoặc mức lỗ cần được đánh giá cùng khả năng cải thiện hoạt động kinh doanh, tiến độ pháp lý của các dự án và việc thực hiện nghĩa vụ trái phiếu trong thời gian tới.