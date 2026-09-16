Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp, với mức phạt 92,5 triệu đồng mỗi doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 523/QĐ-XPHC, Công ty TNHH MTV 17 bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp không gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.

Bên cạnh đó, công ty chậm công bố một số báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu trong các kỳ bán niên 2023, bán niên 2024; đồng thời chậm công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trước hạn trái phiếu mã 017H2025001.

Ba doanh nghiệp bị xử phạt triệu đồng do vi phạm công bố thông tin trái phiếu. Ảnh: T.L

Cùng ngày, theo Quyết định số 522/QĐ-XPHC, Công ty TNHH MTV 492 cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Doanh nghiệp chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên nhiều tài liệu liên quan đến tình hình tài chính, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu và tình hình thanh toán gốc, lãi.

Trong đó có Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên và cả năm 2025; các báo cáo về tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu; tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành và thông tin hoàn tất mua lại trước hạn trái phiếu mã 492H2025001. Công ty cũng có trường hợp công bố thông tin về mua lại trái phiếu trước hạn chậm dưới 10 ngày làm việc so với quy định.

Doanh nghiệp thứ ba bị xử phạt là Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tâm. Theo Quyết định số 521/QĐ-XPHC, công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Đầu tư Việt Tâm không gửi HNX Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bán niên năm 2023. Ngoài ra, doanh nghiệp gửi không đúng thời hạn một số tài liệu, gồm Báo cáo tài chính bán niên năm 2024, Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi bán niên 2024 và Báo cáo tình hình tài chính năm 2024./.