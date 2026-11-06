Ba doanh nghiệp bị xử phạt 690 triệu đồng, GKM Holdings vướng loạt vi phạm về trái phiếu

Ngày 5/11, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP GKM Holdings, CTCP Đầu tư Đức Trung và CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân MêKông.

Theo đó, GKM Holdings bị phạt tổng cộng 330 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động công bố thông tin và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Các tài liệu vi phạm gồm báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; báo cáo tài chính quý I, II, III/2025; báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và 2026 đã soát xét; báo cáo thường niên năm 2025 cùng một số báo cáo quản trị công ty.

Ngoài ra, GKM Holdings bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ. Tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, doanh nghiệp không trình bày thông tin về kế toán trưởng trong danh sách người nội bộ và người có liên quan theo mẫu quy định.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ. Các tài liệu chậm công bố bao gồm thông tin về việc gia hạn kỳ hạn và điều chỉnh kỳ trả lãi trái phiếu mã GKMH2124001, báo cáo tài chính, báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, báo cáo sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu và báo cáo thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu.

Một vi phạm khác khiến GKM Holdings bị phạt 85 triệu đồng là chậm đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 12 tháng trở lên. Cụ thể, doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán đối với trái phiếu mã GKMH2124001 theo quy định.

CTCP Đầu tư Đức Trung với tổng số tiền 267,5 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin cho HNX đối với báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023 và thông tin về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã DTIH2223001 đến hạn ngày 4/11/2025.

Đáng chú ý, Đầu tư Đức Trung bị phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về tình hình thanh toán lãi trái phiếu trong các năm 2023, 2024 và bán niên 2025.

Theo cơ quan quản lý, tại báo cáo ngày 29/3/2024, doanh nghiệp công bố số tiền lãi phải thanh toán và đã thanh toán tại ngày 4/11/2023 là hơn 6,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tài liệu doanh nghiệp cung cấp, số tiền thực tế là hơn 6 tỷ đồng.

Đối với kỳ thanh toán ngày 4/11/2024, Đầu tư Đức Trung công bố số tiền lãi phải thanh toán hơn 12,57 tỷ đồng, trong đó đã thanh toán chậm 9,5 tỷ đồng và còn nợ hơn 3,07 tỷ đồng. Trong khi đó, tài liệu doanh nghiệp cung cấp thể hiện số tiền lãi phải thanh toán hơn 6,04 tỷ đồng, đã thanh toán chậm hơn 3,51 tỷ đồng và còn chưa thanh toán gần 2,53 tỷ đồng.

Tại báo cáo bán niên năm 2025, doanh nghiệp công bố đã thanh toán đúng hạn gần 5,95 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, không còn khoản lãi chưa thanh toán. Tuy nhiên, theo tài liệu cung cấp, toàn bộ số tiền gần 5,95 tỷ đồng này chưa được thanh toán.

Ngoài các khoản phạt tiền, Đầu tư Đức Trung còn bị buộc hủy bỏ hoặc cải chính thông tin đã công bố sai lệch.

Trong khi đó, CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân MêKông bị phạt 92,5 triệu đồng theo quyết định số 672/QĐ-XPHC. Nguyên nhân là doanh nghiệp chậm công bố thông tin đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2024, báo cáo tình hình sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024 và thông tin về lãi suất kỳ tính lãi thứ 5 của trái phiếu mã HQMCH2328001.

Ngoài ra, công ty cũng chậm công bố thông tin về việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu mã HQMCH2328001.