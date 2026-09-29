Ba doanh nghiệp bị truy thu và xử phạt thuế hơn 11 tỷ đồng

Thuế TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) liên quan đến 3 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.

Theo quyết định, đối với kỳ thuế năm 2024, NDN có hành vi khai sai nhưng không làm thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Với hành vi này, doanh nghiệp bị phạt 6,5 triệu đồng.

Năm 2025, NDN bị xác định khai sai, dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Tiền phạt cho hành vi này là hơn 63 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp lập hóa đơn không đúng thời điểm đối với 24 hóa đơn, gồm 12 hóa đơn trong năm 2024 và 12 hóa đơn trong năm 2025. Hành vi này không dẫn đến việc chậm thực hiện nghĩa vụ thuế. NDN bị phạt 22,5 triệu đồng. Tổng tiền phạt hành chính đối với các hành vi trên là hơn 92 triệu đồng.

Bên cạnh đó, NDN phải nộp bổ sung hơn 316,2 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp khai thiếu của năm 2025 và hơn 16,4 triệu đồng tiền chậm nộp, tính đến hết ngày 20/9.

Như vậy, tổng số tiền phạt, truy thu và tiền chậm nộp mà NDN phải thực hiện là hơn 424 triệu đồng.

Ba doanh nghiệp có sai sót bị truy thu thuế hơn 11 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

NDN là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư phát triển các dự án bất động sản.

Trường hợp khác, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên bị truy thu, xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp hơn 9,6 tỷ đồng.

Trong thông tin công bố, Nam Tân Uyên không nêu cụ thể các hành vi vi phạm dẫn đến khoản truy thu và xử phạt này. Doanh nghiệp cho biết, đã nộp đủ hơn 9,6 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước để hoàn thành nghĩa vụ. Nam Tân Uyên là doanh nghiệp phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Theo quyết định xử phạt của Thuế TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 có các hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn; khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế; khai sai chỉ tiêu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

Với những vi phạm này, doanh nghiệp bị phạt hơn 216 triệu đồng. Trong đó, tiền phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế là hơn 203,1 triệu đồng, tương ứng mức phạt 20% trên số thuế thiếu do khai sai.

Về phần thuế bị truy thu, Tập đoàn 911 phải nộp hơn 1 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn phải nộp hơn 56,4 triệu đồng tiền chậm nộp.

Tổng cộng, Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 phải nộp hơn 1,28 tỷ đồng thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp. Ngoài ra, Thuế TP. Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp kê khai điều chỉnh giảm hơn 13,2 triệu đồng số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán và cho thuê máy xây dựng, phụ tùng máy công trình