Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Đức Tâm bị phạt 135 triệu đồng do 3 hành vi vi phạm tại khu vực thôn Phồn Xương, xã Yên Thế. Các sai phạm gồm: Cắm mốc giới không đúng quy cách; khai thác không đúng hệ thống mở vỉa, trình tự khai thác theo thiết kế mỏ, báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản; sử dụng khoáng sản không đúng mục đích ghi trong giấy phép khai thác khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Đức Tâm vi phạm trong hoạt động khai thác đất san lấp mặt bằng tại mỏ thuộc xã Yên Thế.

Công ty cổ phần Đầu tư 379 bị phạt 95 triệu đồng do 3 hành vi vi phạm trong quá trình khai thác đất san lấp tại khu vực thôn Khả Lã 2, xã Đèo Gia. Doanh nghiệp thực hiện không đúng trình tự khai thác theo thiết kế mỏ được duyệt; lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, tài liệu liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hằng năm; bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ không đúng tiêu chuẩn theo quy định.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nguyễn Tuấn bị phạt 65 triệu đồng do 2 hành vi vi phạm trong quá trình khai thác đất san lấp tại khu vực đồi Chùa Am, Bờ Vành, thuộc thôn Am, thôn Tiêu, xã Nhã Nam. Cụ thể, doanh nghiệp thực hiện không đúng trình tự khai thác theo thiết kế mỏ được duyệt; lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hằng năm.

Ngoài phạt tiền, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nguyễn Tuấn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, khai thác đúng trình tự theo thiết kế được duyệt trong giấy phép khai thác khoáng sản. Hai doanh nghiệp còn lại không bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do giấy phép khai thác hết hạn và đã dừng hoạt động khai thác.

Ông Ngô Chí Quang, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, việc xử phạt các doanh nghiệp vi phạm nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài nguyên; nâng cao trách nhiệm của tổ chức được cấp phép, bảo đảm hoạt động khai thác đúng thiết kế, trình tự, mục đích và quy định pháp luật. Qua đó góp phần ngăn ngừa thất thoát tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố. Thời gian tới, Sở tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.