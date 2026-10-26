'Bà đỡ' giúp đồng bào vùng cao Quảng Trị thoát nghèo

"Bà đỡ" nông sản, giúp đồng bào vùng cao phát triển kinh tế

Năm 2019, HTX Nông sản Khe Sanh do chị Nguyễn Thị Hằng làm Giám đốc được thành lập với mong muốn gây dựng thương hiệu cà phê Khe Sanh.

HTX không chỉ dừng ở việc tạo ra những sản phẩm cà phê sạch mà còn hướng đến việc nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh: HTX nông sản Khe Sanh)

Trong quá trình thành lập và phát triển, HTX nông sản Khe Sanh lựa chọn hướng phát triển bền vững, đưa đồng bào Bru Vân Kiều vào chuỗi sản xuất, đào tạo bà con canh tác theo hướng hữu cơ, bài bản. HTX trực tiếp xây dựng quy trình sản xuất khép kín, cầm tay chỉ việc, ký kết thu mua theo nhóm hộ, đảm bảo minh bạch từ khâu trồng trọt đến chế biến và tiêu thụ.

Tâm huyết của HTX không chỉ dừng ở việc tạo ra những sản phẩm cà phê sạch mà còn hướng đến việc nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay, HTX Nông sản Khe Sanh quản lý gần 300 ha vùng nguyên liệu với 30 thành viên chính thức và 115 thành viên liên kết, HTX xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ vùng nguyên liệu đến thành phẩm.

Sản phẩm Arabica Khe Sanh Coffee của HTX nông sản Khe Sanh đã được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao duy nhất của tỉnh Quảng Trị hồi năm 2025 (Ảnh: HTX nông sản Khe Sanh)

Mỗi năm, HTX Nông sản Khe Sanh thu mua từ 3.000-3.500 tấn cà phê quả tươi, tạo đầu ra ổn định cho hơn hàng trăm hộ dân, trong đó có 70 hộ đồng bào Bru-Vân Kiều, giúp bà con yên tâm gắn bó với cây cà phê.

Nhờ sự nỗ lực của các thành viên HTX Nông sản Khe Sanh, sản phẩm Arabica Khe Sanh Coffee của HTX nông sản Khe Sanh đã được Bộ NN-PTNT cũ (nay là Bộ NN-MT) công nhận sản phẩm OCOP 5 sao duy nhất của tỉnh Quảng Trị hồi năm 2025.

Cà phê Khe Sanh và hành trình xuất ngoại

Chia sẻ về hành trình xây dựng thương hiệu cà phê sạch Khe Sanh, Giám đốc Nguyễn Thị Hằng cho biết, xuất phát từ khát khao đưa những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương vươn xa, bà cùng các thành viên thành lập HTX Nông sản Khe Sanh.

Hiện nay, HTX chuyển diện tích cà phê sang canh tác hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng giá trị, mong muốn xây dựng được một quy trình khép kín, từ sản xuất, chế biến đến đưa sản phẩm ra thị trường.

Trong đó, có cửa hàng cà phê chất lượng cao và khu vực để du khách trải nghiệm. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu các giống cà phê, cách thu hái, sơ chế và những phương pháp chế biến khác nhau để tạo ra từng dòng sản phẩm

Cà phê Khe Sanh và hành trình xuất ngoại (Ảnh: HTX nông sản Khe Sanh)

Hiện nay, sản phẩm cà phê của HTX đã được phân phối rộng rãi trên nhiều nền tảng thương mại điện tử cũng như các kênh mạng xã hội như Facebook và Zalo. Bên cạnh đó, HTX cũng tích cực tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, triển lãm trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, HTX Nông sản Khe Sanh đã đàm phán, kết nối thành công để cà phê Khe Sanh xuất khẩu sang nước ngoài, mở ra cánh cửa phát triển thương hiệu dài hạn. Hiện sản phẩm đã có mặt tại hệ thống siêu thị nội địa, chuỗi bán lẻ, sàn thương mại điện tử và từng bước mở rộng thị trường sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Pháp.

Hương vị cà phê hôm nay không chỉ là sự kết tinh của đất trời, của mồ hôi và công sức bao thế hệ, mà còn mang trong mình giá trị của hòa bình (Ảnh: HTX nông sản Khe Sanh)

Tại lễ khai mạc các hoạt động "Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh" diễn ra tối 24/10 tại Nhà văn hóa Vân Kiều-Pa Kô, xã Khe Sanh, ông Bùi Hoàng Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Khe Sanh không chỉ là vùng đất lịch sử mà còn có tiềm năng trở thành một cực phát triển kinh tế, du lịch và thương mại của Quảng Trị. Điều quan trọng là phải chuyển hóa giá trị lịch sử thành giá trị phát triển, đưa Khe Sanh từ một chiến trường nổi tiếng thế giới trở thành điểm đến của hòa bình, giao thương và thịnh vượng.

Hương vị cà phê hôm nay không chỉ là sự kết tinh của đất trời, của mồ hôi và công sức bao thế hệ, mà còn mang trong mình giá trị của hòa bình. Nơi từng vang tiếng súng, hôm nay vang tiếng cười; nơi từng chứng kiến sự đối đầu, hôm nay mở ra giao thương, hợp tác và hữu nghị.

Chính vì vậy, cà phê Khe Sanh không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp, mà còn là câu chuyện kết nối lịch sử với văn hóa, con người và tương lai phát triển. Chúng ta cần đưa cà phê Khe Sanh trở thành một thương hiệu mang giá trị kinh tế, văn hóa, lịch sử, du lịch và hòa bình, có sức lan tỏa trên thị trường quốc tế.

Đến nay, cà phê Khe Sanh đã trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nguồn sinh kế quan trọng của hàng nghìn hộ dân. Nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP, được vinh danh tại các cuộc thi cà phê đặc sản và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Tỉnh Quảng Trị cam kết tiếp tục đồng hành, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà khoa học và các đối tác quốc tế cùng tham gia phát triển vùng đất này.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn thế hệ trẻ địa phương, nhất là những người con Khe Sanh, tiếp nối tâm huyết và thành quả của các thế hệ đi trước, đưa cà phê quê hương ngày càng vươn xa trên bản đồ thế giới.