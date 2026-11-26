Sáng 26/11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra phiên trọng thể với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển vì hạnh phúc người mù". Sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

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Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, Ban Chấp hành khóa XI gồm 47 ủy viên đã ra mắt. Bà Đinh Việt Anh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết với các mục tiêu toàn diện nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho người mù.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội xác định nhiều chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu trên 70% người mù trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên; Doanh thu tại các cơ sở sản xuất tập trung tăng bình quân 10% mỗi năm; 100% tỉnh, thành Hội duy trì tuyên truyền thường xuyên trên nền tảng số; 100% tổ chức hội và hội viên các cấp ứng dụng nền tảng số thông qua việc sử dụng App Mặt trận số và hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mặt trận

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, ông Phạm Tất Thắng ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của Hội trong việc củng cố tổ chức và tạo sinh kế tự chủ cho hội viên. Ông đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Trung ương Hội cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền để tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ sở, đặc biệt là tại cấp xã, phường sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh yêu cầu duy trì, phát triển chữ Braille kết hợp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ hỗ trợ và trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp người mù dễ dàng tiếp cận học tập, làm việc. Hội cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường để khơi dậy khát vọng vươn lên, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 47 ủy viên đã ra mắt. Bà Đinh Việt Anh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Mặt trận

Trước đó, báo cáo tổng kết của ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội khóa X, cho thấy nhiệm kỳ qua Hội đã triển khai đồng bộ các chương trình dạy nghề, tạo việc làm, chuyển đổi số, hỗ trợ sửa chữa nhà ở và giảm nghèo, khẳng định vai trò là mái nhà chung, chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng người mù trên cả nước.