Ban Chấp hành Hội Người mù Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo. (Ảnh: Cộng tác viên)

Dự Đại hội có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng 288 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 67.000 cán bộ, hội viên trong toàn Hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khóa X nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua, Hội Người mù Việt Nam hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới, đất nước và các địa phương có rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn.

Với quyết tâm chính trị cao, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, cán bộ, hội viên Hội Người mù Việt Nam đã đoàn kết, đồng lòng, chung tay, góp sức, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khóa X phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Cộng tác viên)

Tổ chức Hội tiếp tục được kiện toàn, củng cố, đi vào hoạt động, bước đầu mang lại những chuyển biến tích cực, toàn diện về dạy nghề, truyền nghề, vay vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Công tác tuyên truyền, giáo dục, chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác phụ nữ, trẻ em, chương trình hợp tác quốc tế, vận động, tặng quà, hỗ trợ, sửa nhà… được các cấp Hội tích cực triển khai.

“Các phong trào, nhiệm vụ đều được tổng kết, đánh giá, biểu dương, ghi nhận những tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc, đã góp phần tô thắm thêm bề dày thành tích của tổ chức Hội, minh chứng cho sự hoạt động hiệu quả, sức lan tỏa của Hội Người mù Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua”, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khóa X nêu rõ.

Đồng chí Phạm Viết Thu khẳng định, Hội thực sự là mái nhà chung, là tổ ấm tình thương, chỗ dựa tin cậy của các hội viên, luôn nêu cao vai trò, vị thế của người mù Việt Nam trong cộng đồng xã hội và bạn bè quốc tế, được các cấp, các ngành, cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ghi nhận và đánh giá cao.

Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Cộng tác viên)

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng nêu rõ, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên, đồng thời đánh giá cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn của Ban Chấp hành Trung ương Hội đã chỉ rõ những hạn chế, khó khăn nêu trong báo cáo.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị, Trung ương Hội cần tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức có liên quan để củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, nhất là ở cấp xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc củng cố, phát triển tổ chức Hội cần gắn với chất lượng hoạt động, bảo đảm Hội thực sự là tổ chức đại diện, tập hợp, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mù tại cơ sở, là chỗ dựa tin cậy, là mái nhà chung của hội viên.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Chấp hành Hội khóa XI cần tiếp tục quan tâm phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ; chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, những người có năng lực, uy tín và kinh nghiệm thực tiễn.

Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Cộng tác viên)

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì, phát triển chữ Braille kết hợp với đẩy mạnh chuyển đổi số. Chú trọng phát huy hiệu quả các công nghệ hỗ trợ, trí tuệ nhân tạo có khả năng tiếp cận đối với người mù, giúp hội viên học tập, làm việc và sử dụng các dịch vụ thiết yếu thuận lợi hơn.

Mặt khác, Hội cần từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu hội viên, số hóa hồ sơ, tài liệu, tăng cường điều hành trên môi trường số; đồng thời tiếp tục phối hợp, kiến nghị với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp công nghệ quan tâm thiết kế, hoàn thiện nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm khả năng tiếp cận phù hợp đối với người mù.

Đồng chí Phạm Tất Thắng lưu ý, cần tiếp tục phát triển các hoạt động nghề nghiệp, tạo việc làm cho người mù. Hội cần tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã có trong dạy nghề, tạo việc làm, phát triển cơ sở sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ vốn vay và triển khai các chương trình, dự án sinh kế. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn nghề được đào tạo với nhu cầu sử dụng của thị trường; chú trọng phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp; ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và khuyến khích người mù tham gia quản lý, điều hành các mô hình kinh tế.

Đồng thời, khơi dậy ý chí và khát vọng vươn lên của người mù, khuyến khích người mù tích cực tham gia học tập, lao động, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và đóng góp cho xã hội.

Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người mù; đổi mới công tác huy động nguồn lực, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.

“Hội cần đặc biệt chú trọng giữ gìn đoàn kết, kỷ luật trong toàn Hội, quan tâm phát triển đảng viên mới, thành lập chi bộ tại các địa phương nơi có đủ điều kiện. Đồng thời, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những nơi hoạt động còn yếu và biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả. Việc triển khai Nghị quyết Đại hội cần gắn với kết quả thực chất, lấy sự chuyển biến trong đời sống của hội viên làm thước đo”, đồng chí Phạm Tất Thắng nêu rõ.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 47 ủy viên đã ra mắt. Bà Đinh Việt Anh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định rõ mục tiêu tiếp tục xây dựng và phát triển Hội Người mù Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mù; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, hỗ trợ hội viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển giáo dục, việc làm, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người mù.

Đồng thời, tăng cường huy động nguồn lực xã hội, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, tạo điều kiện để người mù bình đẳng tham gia các hoạt động xã hội và hòa nhập cộng đồng.