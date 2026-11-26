Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội Người mù Việt Nam tiếp tục được củng cố, kiện toàn; nội dung, phương thức hoạt động của Hội không ngừng được đổi mới. Việc chuyển đổi số, đào tạo nghề, tạo việc làm, chăm lo hội viên, giáo dục, hợp tác quốc tế và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người mù đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống hội viên và vị thế của Hội; đồng thời tạo nền tảng để Hội tiếp tục phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lấy chủ đề Đại hội XI “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển vì hạnh phúc người mù” làm phương châm hành động xuyên suốt nhiệm kỳ mới, Hội Người mù Việt Nam phấn đấu trên 70% người mù trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên; doanh thu các cơ sở sản xuất tập trung hằng năm tăng bình quân 10%.

Hội cũng phấn đấu 100% tỉnh, thành Hội duy trì hoạt động tuyên truyền thường xuyên trên nền tảng số; 100% tổ chức hội và hội viên các cấp sử dụng App Mặt trận số, sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam...

Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả có ý nghĩa của Hội Người mù Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính có nhiều thay đổi, Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động vượt qua thách thức, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Hội không chỉ quan tâm chăm lo đời sống hội viên mà còn từng bước tạo dựng cơ hội để người mù học tập, lao động, phát triển năng lực, tự chủ cuộc sống và đóng góp cho gia đình, cho xã hội.

Ông Phạm Tất Thắng đề nghị, bước vào nhiệm kỳ mới, Hội Người mù Việt Nam cần tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở. Trung ương Hội cần tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức có liên quan để củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, nhất là ở cấp xã, phường sau sáp xếp đơn vị hành chính.

"Việc củng cố, phát triển tổ chức Hội cần gắn với chất lượng hoạt động, đảm bảo Hội thực sự là tổ chức đại diện, tập hợp, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mù tại cơ sở, là chỗ dựa tin cậy, là mái nhà chung của hội viên" - ông Phạm Tất Thắng gợi mở.

Ông Phạm Tất Thắng cũng đề nghị Hội tiếp tục duy trì, phát triển chữ Braille kết hợp với đẩy mạnh chuyển đổi số; tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chữ Braille, kỹ năng số thiết thực cho cán bộ, hội viên. Đồng thời chú trọng phát huy hiệu quả các công nghệ hỗ trợ, trí tuệ nhân tạo có khả năng tiếp cận đối với người mù, giúp hội viên học tập, làm việc và sử dụng các dịch vụ thiết yếu thuận lợi hơn.

Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Người mù Việt Nam khóa XI.

Cùng với đó, Hội tiếp tục phát triển các hoạt động nghề nghiệp, tạo việc làm cho người mù; tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã có trong dạy nghề, tạo việc làm, phát triển cơ sở sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ vốn vay và triển khai các chương trình, dự án sinh kế; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn nghề được đào tạo với nhu cầu sử dụng của thị trường. Từ đó khơi dậy ý chí và khát vọng vươn lên của người mù, khuyến khích người mù tích cực tham gia học tập, lao động, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và đóng góp cho xã hội.

Nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, ông Phạm Tất Thắng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, nghị lực, quyết tâm và những kết quả đã tạo dựng, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và toàn xã hội, Hội Người mù Việt Nam sẽ bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm mới, tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo thiết thực hơn nữa đến đời sống hội viên, tạo thêm nhiều cơ hội học tập, việc làm và phát triển cho người mù, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành khóa XI gồm 47 vị, Ban Thường vụ gồm 7 vị. Bà Đinh Việt Anh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.