Các đại biểu tại lễ khai trương Điểm kinh tế đêm sáng tạo - Không gian văn hóa “Ký ức Hà Nội” tối 23-11. Ảnh: Hoàng Nam

Dự lễ có đồng chí Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội.

Từ những gian hàng gợi nhớ các phố “Hàng” đến chiếc ti vi và những vật dụng quen thuộc thời bao cấp, không gian tái hiện đời sống Hà Nội qua nhiều thời kỳ. Tầng 1 giới thiệu di sản phố cổ và trình diễn nghề thủ công truyền thống. Tầng 2 tái hiện phố cổ Hà Nội đầu thế kỷ XX, kết hợp giới thiệu nghệ thuật dân gian. Tầng 3 kể chuyện đời sống thời bao cấp qua hiện vật và kỷ vật. Tầng 6 được định hướng tổ chức các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, nghề thủ công và nghệ thuật truyền thống.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày tái hiện đời sống Hà Nội thời bao cấp. Ảnh: Hoàng Nam

Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy cho biết, địa điểm được xây dựng theo mô hình “Bảo tàng không tủ kính”. Du khách có thể gặp gỡ, trò chuyện với nghệ nhân các phố nghề, làng nghề và tìm hiểu cách làm ra các sản phẩm thủ công. Phường kỳ vọng đây sẽ là nơi nghệ nhân có thêm cơ hội giới thiệu và trao truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Phường Ba Đình dự kiến phát triển các chương trình “Tour Yêu nước”, “Tour đêm - Tinh hoa Kẻ Chợ” và “Đêm phố nghề”. Trong đó, “Tour đêm - Tinh hoa Kẻ Chợ” tập trung giới thiệu nghề thủ công và nếp giao thương của kinh thành Thăng Long xưa.

Tiết mục nghệ thuật dân gian tại Không gian văn hóa “Ký ức Hà Nội” trong đêm khai trương. Ảnh: Hoàng Nam

Theo đề án phát triển giai đoạn 2026-2030, Không gian văn hóa “Ký ức Hà Nội” sẽ kết nối với khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc - Trúc Bạch và các điểm tham quan, dịch vụ lân cận. Trong năm 2026, phường tập trung hoàn thiện mô hình và vận hành thí điểm.

Đến năm 2027, phường phấn đấu khai thác thường xuyên ít nhất 3 nhóm sản phẩm văn hóa, trải nghiệm và duy trì ít nhất một hoạt động mỗi tháng. Phường cũng đặt mục tiêu xây dựng ít nhất một chương trình du lịch đêm kết nối với Đảo Ngọc - Trúc Bạch và thu hút từ 5 đến 10 cơ sở kinh doanh, dịch vụ tham gia liên kết.