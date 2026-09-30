Ba Đình giải quyết đơn, thư khiếu nại, gỡ nút thắt ngay từ cơ sở

Cán bộ tiếp dân xã Ba Đình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục gửi đơn, thư KNTC theo đúng quy định pháp luật.

Một trong những cách làm được xã Ba Đình chú trọng là phát huy vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở. Đội ngũ hòa giải viên tại các thôn trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, phân tích và vận động các bên liên quan. Việc giải thích các quy định của pháp luật kết hợp với vận động, thuyết phục trên cơ sở tình làng nghĩa xóm đã góp phần tháo gỡ nhiều mâu thuẫn, hạn chế việc người dân phải gửi đơn vượt cấp. Bên cạnh đó, xã cũng phân công cán bộ trực tiếp xuống khu dân cư cùng với chi ủy thôn nắm bắt tình hình đời sống, giải quyết ngay những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở; những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo ngay để UBND xã có phương án kịp thời xử lý phù hợp, hiệu quả, đúng pháp luật.

Ông Mai Văn Toản, Trưởng thôn Hợp Long (xã Ba Đình) cho biết: “Khi người dân được trực tiếp trình bày tâm tư, nguyện vọng và được giải thích rõ về quyền, nghĩa vụ cũng như quy định pháp luật liên quan, nhiều vấn đề có thể được tháo gỡ ngay tại thôn, qua đó hạn chế phát sinh khiếu kiện. Qua việc nắm bắt tình hình Nhân dân và giải quết vấn đề ngay từ khi mới phát sinh, từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, trong thôn không có đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh”.

Cùng với công tác hòa giải cơ sở, việc tiếp nhận và phân loại đơn thư được thực hiện nghiêm túc. Khi người dân gửi đơn, nội dung được xem xét để xác định đó là khiếu nại, tố cáo, kiến nghị hay phản ánh; đồng thời xác định cơ quan, bộ phận có trách nhiệm giải quyết. Đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền, xã chỉ đạo các phòng ban liên quan tập trung nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra các thông tin liên quan và xác minh thực tế. những vấn đề vượt thẩm quyền được hướng dẫn, chuyển đến cơ quan chức năng theo quy định, tránh tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần.

Đối với những vụ việc có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều hộ dân hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách ở địa phương, xã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân để tháo gỡ những vướng mắc. Thông qua đối thoại, lãnh đạo xã có điều kiện nắm rõ nguyên nhân, quá trình phát sinh vụ việc và những vấn đề người dân còn chưa đồng thuận. Đồng thời, đây cũng là dịp để chính quyền giải thích rõ các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách và những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết. Cách làm này giúp chính quyền có thêm cơ sở để đưa ra phương án xử lý phù hợp, đồng thời hạn chế việc trả lời chung chung khiến người dân tiếp tục kiến nghị.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay xã Ba Đình đã tổ chức 231 lượt tiếp công dân định kỳ và đột xuất, trong đó lãnh đạo xã đã tiếp 53 lượt; tiếp nhận 54 đơn thư, kiến nghị của người dân. Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư, UBND xã đã tiến hành phân loại, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung xác minh, kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, gắn với trách nhiệm, tiến độ thời gian cụ thể. Đến nay, UBND xã đã giải quyết 50/54 đơn thư, 4 đơn thư đang trong quá trình giải quyết. Quy trình thủ tục giải quyết đơn thực hiện đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Ông Mai Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Đình cho biết: “Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tất cả các đơn thư phát sinh được tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thời gian tới, xã sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và các lĩnh vực liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân”.