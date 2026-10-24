Ba điển hình tiêu biểu góp sức giữ bình yên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ba cá nhân được biểu dương gồm ông Kim Miên, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” xã Hưng Hội; ông Nguyễn Hồng Khánh, Phó Ban Chỉ đạo mô hình “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT” xã Phước Long; bà Hữu Thị Thuỳ Mỵ, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ấp 7, xã Tân Lộc, thành viên Ban Chỉ đạo mô hình “Vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ấp 7 tích cực tự phòng, tự quản về ANTT”.

Bằng sự gần gũi, tinh thần trách nhiệm và những việc làm cụ thể, các cá nhân đã góp phần đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giải quyết mâu thuẫn và xây dựng địa bàn an toàn.

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Bộ Công an biểu dương tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào DTTS và các tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ, giai đoạn 2025–2026, ngày 22/10/2026.

Lấy lòng dân làm nền tảng giữ gìn ANTT

Tại xã Hưng Hội, ông Kim Miên, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer”, tích cực phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm và giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Ông đã phối hợp tổ chức hơn 70 lượt tuyên truyền tại các cơ sở thờ tự, kết hợp tuyên truyền lưu động ở bến xe, bến đò và khu dân cư về phòng, chống tội phạm, ma tuý, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng nông thôn mới.

Ông Kim Miên (áo vàng), Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” xã Hưng Hội, nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị.

Với sự gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán, ông Kim Miên đã góp phần giải quyết 15 vụ việc liên quan đến đồng bào DTTS; tham gia hoà giải thành 45 vụ việc về dân sự, hôn nhân, gia đình, đất đai và ANTT, trong đó trực tiếp hỗ trợ hoà giải thành 9 vụ liên quan đến đồng bào Khmer.

Đặc biệt, ông cùng cảnh sát khu vực cảm hoá, giáo dục 15 thanh thiếu niên và người thuộc diện quản lý; hỗ trợ hướng nghiệp, dạy nghề, làm hồ sơ vay vốn cho 10 trường hợp có việc làm ổn định.

Ông còn vận động 500 trường hợp thực hiện thủ tục định danh điện tử, cấp căn cước, đăng ký thường trú; vận động 100 hộ gia đình đưa 80 trẻ em đến học chữ Khmer tại các cơ sở tôn giáo, kết hợp tuyên truyền pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên.

Thành viên Câu lạc bộ “3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer” xã Hưng Hội phối hợp với Công an xã tuần tra, bảo đảm ANTT tại phum, sóc.

Những việc làm thiết thực của ông Kim Miên góp phần phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào Khmer, chủ động phòng ngừa vi phạm từ cơ sở, giải quyết mâu thuẫn ngay trong cộng đồng, đồng thời giúp người lầm lỗi có cơ hội ổn định cuộc sống, tái hoà nhập xã hội.

Khơi dậy sức mạnh dòng tộc

Tại xã Phước Long, ông Nguyễn Hồng Khánh, Phó Ban Chỉ đạo mô hình “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT”, tích cực vận động các thành viên dòng tộc tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Từ sự gắn bó giữa các thành viên, mô hình từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm chung, khuyến khích mỗi gia đình chủ động nhắc nhở con cháu chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác và phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện những vấn đề liên quan đến ANTT.

Ông Nguyễn Hồng Khánh, Phó Ban Chỉ đạo mô hình “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT”, tổ chức sinh hoạt nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây.

Không chỉ vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm, ông Khánh còn gắn phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân. Ông vận động các thành viên trong 9 tổ họ tộc đóng góp 900 ngày công nạo vét 1.500 m kênh thuỷ lợi, trồng hoa và cây cảnh dọc hơn 6.000 m đường nông thôn, cải tạo 20 ha vườn tạp.

Đặc biệt, ông còn vận động nguồn lực xã hội hoá hàng tỷ đồng để xây dựng cầu, nhà tình thương và các tuyến đường giao thông nông thôn.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng ông Nguyễn Hồng Khánh.

Gắn giữ gìn ANTT với chăm lo đời sống

Tại Ấp 7, xã Tân Lộc, bà Hữu Thị Thuỳ Mỵ, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, thành viên Ban Chỉ đạo mô hình “Vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ấp 7, xã Tân Lộc tích cực tự phòng, tự quản về ANTT”, tích cực vận động đồng bào Khmer tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bà chú trọng phối hợp với lực lượng Công an, người có uy tín, đảng viên là người Khmer, Ban Quản trị và Ban Hoằng pháp chùa Cao Dân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, không bao che, dung túng tội phạm, chủ động tham gia giữ gìn ANTT.

Bà Hữu Thị Thuỳ Mỵ (áo trắng), Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ấp 7 được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Mỵ phối hợp quản lý một trường hợp sau cai nghiện, vận động một trường hợp đi cai nghiện bắt buộc; vận động người dân giao nộp bình xiệt điện 5 trường hợp. Bà còn vận động trao quà cho 45 hộ nghèo, góp phần chia sẻ khó khăn, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng.

Những phần quà an sinh được trao tặng đồng bào Khmer tại lễ ra mắt mô hình “Vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ấp 7, xã Tân Lộc tích cực tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự”.

Theo bà Mỵ, công tác vận động đồng bào chỉ đạt hiệu quả bền vững khi việc tuyên truyền pháp luật gắn với sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực. Khi người dân tin tưởng, đồng thuận, họ sẽ chủ động hơn trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, chung tay xây dựng địa bàn an toàn.

Thực tiễn cho thấy, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát huy hiệu quả khi có sự tham gia tự giác, thường xuyên của người dân và những cá nhân tiêu biểu làm cầu nối giữa lực lượng Công an, chính quyền với cộng đồng. Những người trực tiếp sinh sống, gắn bó với địa bàn có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phát hiện mâu thuẫn và nguy cơ phát sinh vi phạm, từ đó phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở.

Từ những con người bình dị, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được bồi đắp bằng niềm tin, trách nhiệm và sự chung sức của Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, giữ gìn cuộc sống bình yên ngay từ cơ sở./.