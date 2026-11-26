Tuy nhiên, những hạn chế về quản trị doanh nghiệp, chất lượng hàng hóa và cơ cấu nhà đầu tư đang đặt ra thách thức lớn đối với tham vọng đưa thị trường vốn trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Tham vọng huy động 207 tỷ USD qua thị trường chứng khoán

Tại Hội nghị Bàn tròn Quản trị công ty khu vực châu Á của OECD năm 2026 diễn ra sáng 26/11 tại Hà Nội, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cho biết Việt Nam đang bước sang một chương mới trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán và nền kinh tế.

Theo đó, trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu huy động 5,4 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 207 tỷ USD qua thị trường chứng khoán, đồng thời đưa quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu lên mức 120% GDP.

Đây là mục tiêu đầy tham vọng, phản ánh nhu cầu huy động nguồn lực tài chính rất lớn để phục vụ phát triển kinh tế trong những năm tới. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần đa dạng hóa các kênh huy động vốn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và nâng cao vai trò của thị trường vốn trong cung ứng nguồn lực trung, dài hạn.

Cơ hội phát triển thị trường chứng khoán đang rộng mở sau khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực cải cách về khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng và cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh nâng hạng không phải đích đến cuối cùng mà là khởi đầu của một chặng đường mới với những yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và sự bền vững của thị trường.

Thực tế, dòng vốn quốc tế không chỉ tìm kiếm cơ hội đầu tư hay quy mô thị trường mà còn đặc biệt quan tâm đến tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách, mức độ minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.

Ông Bùi Hoàng Hải cũng cho biết cơ quan quản lý sẽ tiếp tục cải cách, trong đó có triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), cải thiện các vấn đề liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài, cơ chế phòng ngừa rủi ro và công bố thông tin. Sự ổn định của các yếu tố như tỷ giá, lãi suất cũng có ý nghĩa quan trọng đối với quyết định phân bổ vốn của nhà đầu tư quốc tế.

Hội nghị Bàn tròn Quản trị công ty khu vực châu Á của OECD năm 2026 diễn ra sáng 26/11 tại Hà Nội. Ảnh: SSC

Ba điểm nghẽn lớn cản trở dòng vốn hàng trăm tỷ USD

Dù dư địa phát triển còn lớn, Báo cáo Đánh giá thị trường vốn Việt Nam năm 2026 do OECD công bố tại hội nghị đã chỉ ra nhiều hạn chế mang tính cấu trúc cần sớm khắc phục.

Đầu tiên là chất lượng quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch chưa đồng đều. Theo báo cáo, số lượng doanh nghiệp niêm yết có thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập mới chiếm khoảng 27% trong rổ VN-Index. Việc công bố thông tin tại một bộ phận doanh nghiệp đại chúng vẫn còn hạn chế, trong khi quyền kiểm soát tại nhiều doanh nghiệp vẫn tập trung vào cổ đông lớn và cổ đông sáng lập.

OECD khuyến nghị nâng tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập tối thiểu lên 1/3, phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm toán độc lập và áp dụng nghiêm túc Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty theo cơ chế "tuân thủ hoặc giải trình". Đây được xem là những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường giám sát, bảo vệ cổ đông thiểu số và củng cố niềm tin thị trường.

Thứ hai là cơ cấu nhà đầu tư mất cân đối. Tỷ lệ nhà đầu tư tổ chức hiện chỉ chiếm khoảng 26%, trong khi thị trường có đông đảo nhà đầu tư cá nhân nhưng trình độ tài chính còn hạn chế.

Theo lãnh đạo UBCKNN, Việt Nam cần phát triển mạng lưới nhà đầu tư tổ chức, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch nhà đầu tư nhỏ lẻ sang đầu tư thông qua các tổ chức chuyên nghiệp. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dòng vốn mà còn tạo thêm tiếng nói giám sát đối với các cổ đông lớn.

Các giải pháp được đề cập gồm khuyến khích phát triển quỹ đầu tư, quỹ hưu trí tự nguyện, nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế và mở rộng phạm vi đầu tư nhằm tăng sự tham gia của các định chế tài chính chuyên nghiệp.

Thứ ba là chất lượng hàng hóa và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp còn hạn chế. OECD nhận định số lượng doanh nghiệp niêm yết mới trong những năm qua còn thấp, trong khi xu hướng hủy niêm yết gia tăng giai đoạn 2021-2025. Thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp vẫn tập trung lớn vào lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, chưa khai thác hết tiềm năng huy động vốn từ các ngành kinh tế khác.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, OECD khuyến nghị tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn cổ phần, rút gọn quy trình IPO, phát triển hệ sinh thái vốn đầu tư tư nhân và vốn mạo hiểm. Với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cần đa dạng hóa ngành phát hành sang lĩnh vực sản xuất, hạ tầng, đồng thời mở rộng các sản phẩm trái phiếu xanh và trái phiếu hạ tầng.

Về phía cơ quan quản lý, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính sẽ tập trung vào ba định hướng: nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, tăng cường minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa.

Mục tiêu huy động 207 tỷ USD vì vậy không chỉ là bài toán mở rộng quy mô thị trường mà còn đòi hỏi sự thay đổi về chất lượng. Khi quản trị doanh nghiệp được cải thiện, nhà đầu tư tổ chức phát triển và hàng hóa trên thị trường đa dạng hơn, chứng khoán Việt Nam mới có thể thu hút dòng vốn dài hạn, biến cơ hội nâng hạng thành động lực thực chất cho tăng trưởng kinh tế.