Ba 'điểm nghẽn' trên hành trình phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội

Thủ đô Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển với tốc độ và quy mô chưa từng có.

Bên cạnh những thuận lợi, phát triển mạnh mẽ, Thủ đô cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.

Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông lớn được triển khai, không gian đô thị tiếp tục mở rộng, các khu đô thị mới hình thành, cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sống của người dân.

Tuy nhiên, đi cùng quá trình đô thị hóa nhanh là những áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng và môi trường đô thị.

Ba vấn đề dễ nhận thấy nhất là không khí ô nhiễm, giao thông ùn tắc và tình trạng ngập úng sau những trận mưa lớn. Đây không chỉ là những bất cập trước mắt mà còn là những thách thức đối với mục tiêu phát triển bền vững của Hà Nội.

Không khí ô nhiễm, bài toán không thể chậm trễ

Những năm gần đây, Hà Nội nhiều lần xuất hiện trong nhóm các thành phố có chất lượng không khí kém nhất thế giới. Theo IQAir, ngày 29/5/2026, Hà Nội đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng các thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới tại thời điểm cập nhật, với AQI vượt 150.

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội, bầu trời xám xịt và những lớp bụi mịn dày đặc.

Nồng độ PM2.5 trung bình năm 2025 được ghi nhận ở mức 45,9 µg/m³, cao gấp nhiều lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới.

Đáng chú ý, ô nhiễm không khí tại Hà Nội không chỉ là câu chuyện nhất thời trong những ngày thời tiết bất lợi. Thực chất, nguồn phát thải đang bủa vây Thủ đô đến từ rất nhiều phía: hoạt động giao thông, công trường xây dựng, sản xuất công nghiệp, tình trạng đốt sinh khối (đốt rác, rơm rạ) và cả sự khuếch tán ô nhiễm từ các địa phương lân cận.

Điều này cho thấy Hà Nội không thể chỉ xử lý ô nhiễm theo từng đợt cao điểm mà cần một chiến lược tổng thể, lâu dài và có sự phối hợp liên vùng.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ nhiệm vụ giải quyết căn bản ô nhiễm môi trường; phát triển giao thông công cộng, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng sạch và hướng tới đô thị xanh.

Đặc biệt Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới tiếp tục nhấn mạnh chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và xử lý ô nhiễm, trong đó có ô nhiễm không khí và nguồn nước.

Ùn tắc giao thông và yêu cầu thay đổi cách phát triển đô thị

Nếu ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thì ùn tắc giao thông đang trở thành một trong những chi phí lớn của quá trình đô thị hóa.

Xe máy, ô tô nối đuôi nhau di chuyển hướng Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở

Dân số, phương tiện cá nhân và nhu cầu đi lại tiếp tục tăng trong khi hạ tầng giao thông chưa theo kịp.

Tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ, các tuyến hướng tâm, nút giao lớn diễn ra thường xuyên, làm gia tăng thời gian đi lại, tiêu hao nhiên liệu và đồng thời tạo thêm áp lực lên môi trường.

Hà Nội đã xác định khá rõ hướng tháo gỡ. Kế hoạch của thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản xử lý các điểm ùn tắc kéo dài; nâng tỷ lệ đất dành cho giao thông lên 14 - 16%, vận tải hành khách công cộng đáp ứng 30-35% nhu cầu đi lại, hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị và từng bước khép kín các tuyến vành đai.

Năm 2026, HĐND Thành phố đã thông qua nghị quyết về phát triển vận tải công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân và thu phí giảm ùn tắc.

Đây là bước chuyển quan trọng từ việc chủ yếu “chữa cháy” các điểm ùn tắc sang quản lý nhu cầu giao thông, giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và thúc đẩy giao thông xanh.

Giải bài toán ngập úng của một Thủ đô đang mở rộng

Cùng với giao thông, ngập úng đô thị cũng là bài toán ngày càng cấp thiết. Những trận mưa lớn thời gian qua cho thấy nhiều khu vực vẫn dễ bị ngập khi hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được yêu cầu.

Xử lý tình trạng úng ngập nghiêm trọng tại nhiều khu vực của Hà Nội mỗi khi mưa lớn.

Nguyên nhân được thành phố xác định có cả việc hệ thống thoát nước chưa được đầu tư theo quy hoạch, thiếu hồ điều hòa, kênh dẫn, trạm bơm và sự thiếu đồng bộ giữa các công trình.

Vấn đề này cũng đã được đặt ra trong Quy hoạch Thủ đô: xóa bỏ tình trạng ngập, úng cục bộ, nâng cao năng lực thoát nước và khai thác hệ thống sông, hồ, mặt nước như một phần của hạ tầng sinh thái đô thị.

Đáng chú ý hơn, Nghị quyết 02-NQ/TW năm 2026 xác định phát triển hạ tầng chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện năng lực thoát nước, chống ngập gắn với cải tạo cảnh quan và môi trường.

Nhìn rộng ra, phát triển bền vững không chỉ là xây thêm những công trình lớn mà còn phải làm cho đô thị vận hành tốt hơn.

Sức vóc của một đô thị hiện đại không chỉ được đo lường bằng những kilômét đường mới, những cây cầu đồ sộ hay tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thước đo chân thực nhất phải đến từ chất lượng sống thường nhật: là thời gian người dân hao phí vì tắc đường, là độ sạch của bầu không khí họ hít thở, và là sự an tâm không phải nơm nớp lo úng ngập mỗi khi mưa lớn.

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) chính là khoảng lặng cần thiết để nhìn lại chặng đường đã qua, từ đó định hình rõ nét hơn tầm nhìn cho tương lai.

Kiến thiết một Hà Nội không chỉ quy mô hơn, hiện đại hơn mà phải xanh hơn, thông thoáng và đáng sống hơn – đó không chỉ là khát vọng, mà còn là yêu cầu tiên quyết cho hành trình cất cánh phía trước.