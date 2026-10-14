Ba điểm đến Việt Nam được vinh danh châu Á 2026 có gì đặc biệt?

Tà Xùa, Mộc Châu níu chân du khách bằng vẻ đẹp Tây Bắc

Vừa qua, tại Maldives, Việt Nam được trao hai danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á” và “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á” tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đây là lần thứ tám Việt Nam nhận danh hiệu điểm đến hàng đầu và lần thứ tư được vinh danh ở hạng mục điểm đến di sản hàng đầu châu Á.

Trong bức tranh ấy, Sơn La gây chú ý với với Tà Xùa được xướng tên ở hạng mục “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á”, còn Mộc Châu nhận danh hiệu “Điểm đến thiên nhiên vùng hàng đầu châu Á”. Hai điểm đến mang đến những trải nghiệm khác nhau, cùng dựa trên cảnh quan miền núi và đời sống văn hóa Tây Bắc.

Tà Xùa nổi tiếng với biển mây tuyệt đẹp. Nguồn: vietnamtourism.gov.vn

Với Tà Xùa, trải nghiệm được nhiều người mong đợi là đón bình minh giữa biển mây. Những lớp mây phủ kín thung lũng, tràn quanh sườn núi, để lộ các đỉnh cao giữa khoảng trời rộng mở. “Sống lưng khủng long” ở Háng Đồng là một trong những địa điểm nổi bật, nơi địa hình núi tạo nên góc nhìn ấn tượng khi mây bao phủ xung quanh.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, mùa săn mây lý tưởng tại Tà Xùa thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Ngoài Háng Đồng, du khách có thể tìm đến khu vực Đỉnh Gió, cây táo mèo “cô đơn” hoặc lũng mây khu Mống Vàng. Tuy nhiên, mây là hiện tượng tự nhiên phụ thuộc thời tiết và một hành trình hấp dẫn cần có thêm những trải nghiệm để chuyến đi vẫn đáng nhớ khi biển mây chưa xuất hiện.

Chiều sâu của Tà Xùa nằm ở vùng chè shan tuyết và các bản làng người Mông. Cây chè này đã gắn bó với sinh hoạt, văn hóa của cộng đồng nơi đây hàng trăm năm. Việc chăm sóc, thu hái và chế biến chè vì thế chứa đựng cả tri thức được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Từ nền tảng này, Tà Xùa có thể phát triển những hành trình tìm hiểu cây chè, thưởng thức trà và khám phá đời sống bản địa. Nghề dệt, nhuộm chàm, vẽ hoa văn bằng sáp ong của người Mông cũng góp thêm nội dung cho chuyến đi. Những trải nghiệm ấy tạo cơ hội để du khách hiểu vùng đất mình đến, đồng thời mở thêm sinh kế cho người dân.

Nếu Tà Xùa hấp dẫn bởi cảm giác đứng giữa mây trời, Mộc Châu lại có lợi thế ở không gian cao nguyên và sự đa dạng của các điểm tham quan. Cao nguyên Mộc Châu nằm ở độ cao trung bình hơn 1.050m, có khí hậu ôn hòa. Đồi chè, thung lũng mận Nà Ka, Mù Náu và các vườn cây tạo nên cảnh quan gắn chặt với sản xuất nông nghiệp.

Thác Dải Yếm - Mộc Châu. Nguồn: vietnamtourism.gov.vn

Ở Mộc Châu, du khách có thể kết hợp ngắm cảnh với tìm hiểu canh tác, trải nghiệm hái quả khi vào mùa. Đây là cơ sở để xây dựng sản phẩm du lịch theo mùa, giúp mỗi lần trở lại cao nguyên có thêm điều mới mẻ, thay vì chỉ lặp lại một hành trình chụp ảnh quen thuộc.

Thác Dải Yếm, rừng thông Bản Áng, động Sơn Mộc Hương và đỉnh Pha Luông bổ sung những lựa chọn từ nghỉ ngơi đến khám phá. Tại Bản Áng, cảnh quan hồ nước, rừng thông gắn với không gian văn hóa người Thái, thể hiện qua nhà ở, trang phục, ẩm thực và phong tục. Thiên nhiên và đời sống cộng đồng cùng tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến.

Danh hiệu quốc tế mở thêm cơ hội quảng bá cho Tà Xùa và Mộc Châu. Để tận dụng cơ hội ấy, các trải nghiệm cần được tổ chức tốt, có thông tin rõ ràng, dịch vụ phù hợp và sự tham gia thực chất của người dân. Cảnh quan đẹp thu hút chuyến đi đầu tiên nhưng chất lượng trải nghiệm sẽ góp phần quyết định việc du khách trở lại.

Cảnh quan Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh minh họa

Phong Nha - Kẻ Bàng mở chiều sâu trải nghiệm từ di sản

Ở miền Trung, Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục được trao danh hiệu “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á” tại World Travel Awards 2026. Sức hấp dẫn của điểm đến này bắt nguồn từ hệ thống hang động, cảnh quan núi đá vôi và hệ sinh thái rừng, tạo nên không gian khám phá có giá trị cả về du lịch lẫn khoa học.

Theo Cục Di sản văn hóa, Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO ghi danh năm 2003 với giá trị địa chất, địa mạo. Năm 2015 Phong Nha – Kẻ Bàng được công nhận thêm các giá trị về hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Quá trình hình thành cảnh quan karst tại khu vực đã diễn ra từ khoảng 400 triệu năm trước. Mỗi hang động, dòng nước ngầm hay khối nhũ đá vì thế đều mang dấu vết của lịch sử tự nhiên lâu dài.

Một dấu mốc ngày 13/7/2025, khi UNESCO phê duyệt mở rộng di sản sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô của Lào. Với tên gọi “Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô”, đây trở thành di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam và Lào, đặt ra yêu cầu phối hợp bảo tồn trên toàn bộ không gian sinh thái chung.

Đối với du khách, hệ thống hang động mở ra nhiều cấp độ trải nghiệm. Động Phong Nha, động Thiên Đường, hang Én và Sơn Đoòng là những tên tuổi nổi bật được Ban Quản lý Vườn quốc gia giới thiệu. Tùy tuyến tham quan, hành trình có thể hướng đến chiêm ngưỡng cảnh quan hoặc khám phá, thám hiểm với những yêu cầu riêng về thể lực và tổ chức.

Phong Nha - Kẻ Bàng còn có thể đưa du khách đến gần hơn với hệ sinh thái rừng. Vườn thực vật là điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường, kết hợp bảo tồn rừng tự nhiên với sưu tập, bảo tồn thực vật. Những hoạt động tìm hiểu thiên nhiên giúp chuyến đi có thêm chiều sâu, đặc biệt khi du khách được giải thích về mối liên hệ giữa rừng, nước và hang động.

Sự nổi tiếng cũng đòi hỏi quản lý thận trọng. UNESCO nhấn mạnh các dự án phát triển và du lịch trong, ngoài ranh giới di sản phải được đánh giá, giới hạn và kiểm soát để bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu. Hoạt động khai thác cần phù hợp với sức chịu tải sinh thái, bảo đảm trải nghiệm hôm nay không làm suy giảm tài nguyên cho tương lai.

Từ Tà Xùa, Mộc Châu đến Phong Nha - Kẻ Bàng, các danh hiệu năm 2026 mở thêm cánh cửa tiếp cận du khách quốc tế. Giá trị lâu dài của những điểm du lịch sẽ được tạo dựng bằng những chuyến đi có chất lượng, trong đó cảnh quan được bảo vệ, văn hóa được tôn trọng và cộng đồng địa phương có cơ hội hưởng lợi từ chính tài nguyên của mình.