Ba địa phương Hà Nha, Đắc Pring và An Khê tăng cường gắn kết, hỗ trợ cùng phát triển bền vững

Tại hội nghị, các địa phương đánh giá những kết quả đạt được sau 1 năm triển khai các chương trình kết nghĩa; đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn xuất phát từ đặc điểm và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Các nội dung trao đổi tập trung vào công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chuyển đổi số, giải ngân vốn đầu tư công, phát huy tiềm năng, lợi thế và tháo gỡ khó khăn trong quá trình phát triển.

Là địa bàn miền núi, giáp biên giới, xã Đắc Pring còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về hạ tầng và giao thông. Thông qua chương trình kết nghĩa, phường An Khê đã hỗ trợ xã Đắc Pring hơn 599 triệu đồng, tập trung vào các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục và xây dựng công trình dân sinh.

Các địa phương tặng quà tăng cường gắn kết.

Bên cạnh đó, phường An Khê còn trao tặng nhiều phần quà, học bổng cho học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, đoàn viên, hội viên. Đáng chú ý, công trình cầu dân sinh tại thôn 49B, với kinh phí 120 triệu đồng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hệ thống 20 đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại các thôn 47, 48 và 58, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, đi lại của người dân.

Đối với chương trình kết nghĩa giữa xã Hà Nha và xã Đắc Pring, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Nha đã trao 100 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng, cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng phối hợp trao 30 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại biểu ba địa phương chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Ý nghĩa của các chương trình kết nghĩa không chỉ thể hiện qua những phần quà, công trình được trao tặng mà còn được vun đắp từ sự gắn bó, thấu hiểu và tinh thần đồng hành giữa các địa phương. Trên cơ sở những kết quả đạt được, ba địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau và khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, hướng đến xây dựng mối quan hệ kết nghĩa ngày càng thiết thực, hiệu quả và bền vững.