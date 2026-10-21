Ba địa điểm ở Quảng Ngãi được khoanh vùng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Xã Đặng Thùy Trâm triển khai khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các địa điểm từng là bệnh xá thời chiến. Ảnh: UBND xã Đặng Thuỳ Trâm

Theo UBND xã Đặng Thuỳ Trâm, các khu vực khảo sát được xác định trên cơ sở thông tin do những nhân chứng lịch sử cung cấp, tập trung tại các bệnh xá thời chiến ở thôn Nước Đang và thôn Đồng Răm.

Cụ thể, khu vực thứ nhất là Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Đồng Lớn), thuộc tổ Đồng Lớn, thôn Nước Đang, với 1 phần mộ liệt sĩ dự kiến. Liệt sĩ chưa xác định được tên, được cho là quê Hà Nội, thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng, hy sinh khoảng tháng 5–6.1973.

Khu vực thứ hai tại Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu giai đoạn 1971–1972), thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, dự kiến có 7 phần mộ liệt sĩ. Khu vực thứ ba tại Bệnh xá Hố Ngang giai đoạn 1973–1974, cũng thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, dự kiến có cụm từ 7–8 phần mộ liệt sĩ, trong đó có một liệt sĩ tên Hiền, dân tộc Mường.

Theo thông tin từ các nhân chứng, một số phần mộ có di vật được chôn cùng như võng dù bộ đội, vỏ ống thuốc Ampicillin chứa mảnh giấy ghi thông tin và ảnh gia đình. Đây là những manh mối quan trọng phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin, xác định danh tính các liệt sĩ.

Công tác khảo sát được triển khai thận trọng, tỉ mỉ nhằm xác định chính xác vị trí và phạm vi các phần mộ liệt sĩ. Ảnh UBND xã Đặng Thuỳ Trâm

Quá trình khảo sát có sự tham gia của Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, các bộ phận chuyên môn, đại diện Hội Cựu chiến binh, y tế, trưởng thôn và các nhân chứng lịch sử từng trực tiếp công tác tại những bệnh xá thời chiến. Trong đó, ông Vũ Quang Trung, nguyên y tá bệnh xá giai đoạn 1972–1975, và bà Bùi Thị Kim Phụng, nguyên y tá Bệnh xá Hố Ngang giai đoạn 1973–1974, cung cấp thông tin về vị trí chôn cất liệt sĩ.

Những thông tin do nhân chứng lịch sử cung cấp là cơ sở quan trọng để xác định vị trí tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: UBND xã Đặng Thuỳ Trâm

UBND xã giao Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ trì khảo sát thực địa, tổng hợp dữ liệu, xác định tọa độ và lập sơ đồ các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ; phối hợp với các lực lượng liên quan hoàn thiện kế hoạch quy tập, báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quy định.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thêm thông tin; phối hợp bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn trong quá trình khảo sát tại các khu vực rừng núi.

Việc rà soát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa mà còn đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân. Qua đó, thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.