Ba di sản tư liệu mới được ghi danh vào Chương trình Ký ức thế giới UNESCO

Quyết định này công bố ngày 5/11 tại Kỳ họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương (MOWCAP), tổ chức ở Jakarta.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Mego Pinandito - Giám đốc Cơ quan Lưu trữ quốc gia Indonesia (ANRI), đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Ký ức thế giới Indonesia - cho rằng việc ba bộ sưu tập được ghi danh là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của nước này trong bảo tồn di sản tư liệu. Các tài liệu không chỉ phản ánh lịch sử và truyền thống tri thức của Indonesia mà còn ghi lại những mối liên hệ văn hóa, xã hội giữa nước này với các quốc gia Đông Nam Á.

Trong số ba di sản, Biên niên sử Bima là bản thảo có giá trị đặc biệt đối với nghiên cứu lịch sử Vương quốc Hồi giáo Bima, nhất là các hoạt động quản trị, quan hệ ngoại giao và thương mại trong khu vực Đông Nam Á.

Tài liệu còn lưu giữ những ghi chép về vụ phun trào núi lửa Tambora năm 1815, một trong những thảm họa thiên nhiên lớn trong lịch sử Indonesia. Đáng chú ý, bản thảo đề cập vai trò của nữ vương và những quy định pháp lý bảo vệ phụ nữ trong xã hội Bima, cung cấp tư liệu quý về tổ chức xã hội và đời sống chính trị của vương quốc này.

Trong khi đó, di sản Kidung Bhuwana Wina là bản thảo văn học truyền thống của người Bali, phản ánh góc nhìn bản địa về lịch sử chính trị, hoạt động ngoại giao và cuộc kháng cự chống thực dân Hà Lan gắn với các vương quốc Bali và Lombok.

Theo ARNI, đây là bản trường ca truyền thống duy nhất được biết đến ghi chép về những sự kiện này, có giá trị về văn học, lịch sử và đời sống tinh thần của người dân địa phương. Tác phẩm vẫn hiện diện trong sinh hoạt văn hóa Bali thông qua truyền thống tụng đọc vào ngày lễ Saraswati – một ngày lễ được tổ chức định kỳ 210 ngày một lần theo hệ thống lịch Pawukon truyền thống của người Hindu tại Bali.

Di sản thứ ba là bộ sưu tập Mạng lưới Văn học Đông Nam Á, thuộc Trung tâm Tư liệu Văn học HB. Jassin. Bộ sưu tập tập hợp những tài liệu phản ánh quá trình phát triển của văn học hiện đại và các mối liên kết về trí thức, văn hóa giữa những nhà văn trong khu vực. Việc được ghi danh góp phần khẳng định giá trị của tư liệu văn học không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn đối với nghiên cứu lịch sử giao lưu, kết nối và phát triển văn hóa Đông Nam Á.

Kỳ họp toàn thể lần thứ 11 của MOWCAP diễn ra tại Jakarta từ ngày 2-6/11, với sự tham gia của đại diện các quốc gia trong khu vực. Hội nghị tập trung xem xét các hồ sơ đề cử, đánh giá tiến độ triển khai Chương trình Ký ức thế giới và lựa chọn những bộ sưu tập có giá trị để đưa vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Kết thúc kỳ họp, 21 trong tổng số 24 hồ sơ đề cử của 10 quốc gia đã được thông qua và cấp chứng nhận. Trong đó, Việt Nam có hai di sản tư liệu được ghi danh là “Văn bia Phố Hiến” (tỉnh Hưng Yên) và “Ma nhai trên núi Non Nước” (tỉnh Ninh Bình). Kết quả này tiếp tục bổ sung những tư liệu có giá trị vào kho tàng ký ức chung của khu vực, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong bảo tồn, số hóa và phát huy giá trị di sản tư liệu của các quốc gia.