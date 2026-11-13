Bà Đặng Thị Hoàng Yến đảm nhận thêm vai trò mới tại Tân Tạo

Ngày 11/11, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (UPCoM: ITA) phát thông báo về việc thay đổi nhân sự. Theo đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ITA, chính thức được bổ nhiệm làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của doanh nghiệp kể từ ngày 11/11 cho đến khi có quyết định thay thế.

Theo nội dung ủy quyền, bà Đặng Thị Hoàng Yến chịu trách nhiệm thay mặt công ty thực hiện toàn bộ nghĩa vụ công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Trên trang thông tin điện tử của mình, ITA đặc biệt nhấn mạnh việc bà Yến được ủy quyền công bố thông tin đối với tất cả các vụ kiện tại Hoa Kỳ và quốc tế.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas), Chủ tịch Hội đồng quản trị ITA.

Trước khi có quyết định chính thức này, tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 và 2026, cổ đông Tân Tạo đã thông qua các nghị quyết ủy quyền toàn bộ cho bà Yến thay mặt công ty cùng các cổ đông trong và ngoài nước thực hiện mọi biện pháp pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các dự án và lợi ích bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, việc theo đuổi các thủ tục tố tụng xuyên biên giới đang trực tiếp bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần đạt 88,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, do giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm xuống còn 52 tỷ đồng, kéo biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ mức khoảng 64% xuống còn 59%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của ITA đạt hơn 2 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính ở mức 4,7 tỷ đồng mà gần như toàn bộ là chi phí lãi vay. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến từ mức 22 tỷ đồng lên gần 50 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 125% so với cùng kỳ.

Đây là nguyên nhân cốt lõi khiến Tân Tạo báo lỗ sau thuế 67,3 triệu đồng trong quý III/2026, trái ngược với khoản lãi gần 21,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, đồng thời đánh dấu quý đầu tiên doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ kể từ cuối năm 2024 đến nay.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần đạt 333 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng, tăng hơn 81%. Như vậy, dù kết quả kinh doanh tính riêng trong quý III đã chuyển sang thua lỗ, lợi nhuận lũy kế 9 tháng của doanh nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng đáng kể so với năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của Tân Tạo đạt gần 12.832 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền chỉ đạt hơn 7,5 tỷ đồng, cùng với 3 tỷ đồng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Tổng giá trị của hai khoản mục này ở mức khoảng 10,6 tỷ đồng, chiếm chưa đến 0,1% tổng tài sản.

Ngược lại, giá trị hàng tồn kho đạt hơn 3.844 tỷ đồng, phần lớn tập trung tại các dự án bất động sản và khu công nghiệp. Cụ thể, dự án E-City Tân Đức ghi nhận giá trị tồn kho hơn 2.734 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng giá trị gốc hàng tồn kho của doanh nghiệp; xếp tiếp theo là Khu công nghiệp Tân Tạo với gần 480 tỷ đồng, Khu công nghiệp Tân Đức hơn 351 tỷ đồng và Chung cư Tân Đức khoảng 164 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Tân Tạo tại ngày 30/9/2026 đạt gần 1.985 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu nợ, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức gần 73 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 87 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp lên khoảng 160 tỷ đồng, tăng so với mức 125 tỷ đồng hồi đầu năm.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo là doanh nghiệp do bà Đặng Thị Hoàng Yến sáng lập, từng được biết đến là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn tại khu vực phía Nam.