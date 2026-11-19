Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Đặng Huỳnh Ức My- Ảnh: chinhphu.vn/LT

Dấu mốc cá nhân đầy tự hào này càng thêm trọn vẹn khi diễn ra cùng dịp Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) chính thức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trong dòng chảy chuyển mình mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam, việc chuyển dịch từ tư duy sản xuất thuần túy sang kiến tạo giá trị trên toàn chuỗi đang trở thành yêu cầu sống còn đối với các doanh nghiệp đầu tàu. Giữa bức tranh chuyển đổi đó, dấu ấn của bà Đặng Huỳnh Ức My nổi lên như một điển hình về tầm nhìn chiến lược, sự kiên định đổi mới và tinh thần dấn thân vì cộng đồng.

Phần thưởng cao quý, Huân chương Lao động hạng Ba dành cho bà Đặng Huỳnh Ức My không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội của một nữ doanh nhân bản lĩnh, mà còn khẳng định tính đúng đắn của hành trình chuyển đổi mô hình phát triển tại AgriS do bà dẫn dắt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho AgriS, bà Đặng Huỳnh Ức My (Phó Chủ tịch HĐQT AgriS) đại diện đón nhận - Ảnh: chinhphu.vn/LT

Trước dấu mốc vinh dự này, tầm ảnh hưởng và những nỗ lực đổi mới của bà cũng đã nhiều lần được cộng đồng quốc tế ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng danh giá như: Hai năm liên tiếp (2025-2026) góp mặt trong danh sách Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á (Most Powerful Women Asia) của Tạp chí Fortune; ba lần đạt giải Doanh nhân xuất sắc châu Á (APEA) cùng danh hiệu "Nhà đổi mới định hình tương lai nông nghiệp xanh" do Tatler Asia vinh danh.

Dấu ấn chuyển đổi mô hình tại AgriS: Từ lợi thế sản xuất đến kiến tạo giá trị toàn chuỗi

Với bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm trong hai lĩnh vực cốt lõi là tài chính và nông nghiệp, bà Đặng Huỳnh Ức My sớm nhận diện được những giới hạn của mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên hay lợi thế quy mô sản xuất đơn thuần.

Dưới sự định hướng của bà, AgriS đã thực hiện cuộc tái cấu trúc toàn diện, chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp" thông minh, tích hợp và bền vững.

Đóng góp cốt lõi của bà Đặng Huỳnh Ức My tại AgriS nằm ở việc thúc đẩy định hướng tăng trưởng dựa trên năng lực tích hợp và khai thác hiệu quả các nguồn lực - Ảnh: chinhphu.vn/LT

Đóng góp cốt lõi của bà Đặng Huỳnh Ức My tại AgriS nằm ở việc thúc đẩy định hướng tăng trưởng dựa trên năng lực tích hợp và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Thay vì vận hành rời rạc từng khâu, bà đã kiến tạo nên mô hình chuỗi giá trị khép kín, nơi bốn yếu tố then chốt gồm: hàng hóa, dữ liệu, vốn và thị trường được kết nối thông suốt và tương hỗ lẫn nhau.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, bà Đặng Huỳnh Ức My đặc biệt chú trọng đầu tư vào năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu (R&D) với các viện, trường, đối tác hàng đầu trong nước và quốc tế. Dữ liệu hóa vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ số vào quản trị canh tác và thương mại hóa sản phẩm không chỉ giúp AgriS tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất mà còn tạo ra sự minh bạch như một tấm "giấy thông hành" quan trọng để nông sản Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu.

Chính sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy tài chính sắc bén và sự am hiểu sâu sắc thực tiễn nông nghiệp của bà đã giúp AgriS từng bước định vị lại vai trò của mình: Không chỉ là nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp toàn diện, mà còn là hạt nhân dẫn dắt, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp và khẳng định vị thế của nông sản Việt trong chuỗi giá trị quốc tế.

Những đóng góp bền bỉ, có chiều sâu của bà Đặng Huỳnh Ức My trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng Huân chương Lao động hạng Ba.

Lễ ra mắt Văn phòng đại diện VINASME tại khu vực phía nam - Ảnh: chinhphu.vn/LT

Lan tỏa tư duy hệ sinh thái tới cộng đồng VINASME

Không dừng lại ở thành công của một doanh nghiệp đầu ngành, kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái và kết nối nguồn lực bài bản tại AgriS tiếp tục được bà Đặng Huỳnh Ức My mở rộng để đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME).

Đặc biệt, ngày 19/11, bà chính thức nhận Quyết định bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện VINASME tại khu vực phía nam, vùng kinh tế năng động nhất cả nước.

Trên cương vị mới, bà định vị Văn phòng đại diện phía nam phải trở thành "Trung tâm kết nối và kiến tạo nguồn lực có sẵn, có thật", tập trung khơi dậy và liên thông các nguồn lực hiện hữu về chính sách, vốn và thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs).

Trong giai đoạn 2027–2032, bà xác định 5 mũi nhọn đột phá trên nền tảng số gồm: Phát triển hệ sinh thái tài chính số; liên kết chuỗi giá trị vùng; nâng cao năng lực hộ kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi xanh gắn với hội nhập quốc tế và đồng hành giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Điểm nhấn trong tư duy điều hành của bà là đưa hoạt động của Hiệp hội chuyển từ "kết nối đơn thuần" sang "tạo ra giá trị đo lường được". Theo đó, hiệu quả hỗ trợ phải được đánh giá bằng những kết quả thực chất như: Nguồn vốn được khơi thông, số đơn hàng được ký kết và số hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp.

Từ dấu ấn chuyển đổi số và xanh hóa chuỗi giá trị nông nghiệp tại AgriS cho đến tâm huyết kiến tạo nguồn lực thực chất cho cộng đồng SMEs, hành trình của bà Đặng Huỳnh Ức My là minh chứng sống động cho bản lĩnh của thế hệ doanh nhân Việt Nam thời kỳ mới: sắc bén trong quản trị, tiên phong đổi mới và luôn gắn sự phát triển của doanh nghiệp với khát vọng nâng tầm vị thế kinh tế đất nước.