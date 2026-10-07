Bà Đặng Huỳnh Ức My vào Top 100 Phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất châu Á

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AgriS lần thứ hai liên tiếp có mặt trong danh sách, tiếp nối sự ghi nhận năm 2025.

Ngày 6/10, Fortune chính thức công bố danh sách 100 Phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất châu Á 2026 (Most Powerful Women Asia 2026), ghi nhận những nữ lãnh đạo có ảnh hưởng nổi bật trong cộng đồng kinh doanh khu vực.

Hai năm liên tiếp được Fortune ghi nhận đã đánh dấu một giai đoạn AgriS đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng: từ nền tảng sản xuất nông nghiệp sang nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng hoạt động nghiên cứu, chế biến, thương mại, dữ liệu và kết nối nguồn lực quốc tế.

Theo Fortune, việc lựa chọn dựa trên quy mô và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, năng lực đổi mới, mức độ ảnh hưởng của lãnh đạo cùng những tác động đối với ngành và xã hội. Danh sách ghi nhận các nữ lãnh đạo đang tạo ra những chuyển biến đáng chú ý trong cộng đồng kinh doanh châu Á.

Việt Nam có 5 đại diện thuộc các lĩnh vực công nghiệp - công nghệ, thực phẩm, viễn thông, bán lẻ - chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp - thực phẩm ghi danh tại danh sách 2026.

Bà Đặng Huỳnh Ức My chia sẻ tại Vietnam – Australia Tech Connect Forum 2026, thúc đẩy kết nối giữa Chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị quốc tế

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong tài chính và nông nghiệp, bà Đặng Huỳnh Ức My định hướng AgriS phát triển theo mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp tích hợp, kết nối vùng nguyên liệu, công nghệ, dữ liệu, chế biến, vốn, thương mại và thị trường.

AgriS hiện có hơn 200 dòng sản phẩm từ mía, dừa, chuối, lúa gạo, dứa, phục vụ thị trường trong nước và gần 80 thị trường quốc tế.

Niên độ 2025–2026, AgriS đạt doanh thu thuần hợp nhất 26.733 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế gần 911 tỷ đồng và sau thuế hơn 846 tỷ đồng.

Ngày 16/9/2026, doanh nghiệp ra mắt AgriS Global Innovation Center tại Singapore, nhằm kết nối R&D, công nghệ, sản xuất, vốn và thị trường, thúc đẩy phát triển và thương mại hóa các giải pháp nông nghiệp.

Theo bà Ức My, năng lực cạnh tranh không chỉ đến từ tài nguyên và sản xuất mà từ khả năng biến kết nối quốc tế thành năng lực thực chất về công nghệ, vốn, tri thức, đối tác và thị trường.

Nông nghiệp Việt Nam cần chuyển từ “vựa nông sản” sang nền nông nghiệp tạo giá trị cao, kết nối sản xuất với dữ liệu, công nghệ, chế biến, thương mại và thị trường, đáp ứng yêu cầu an toàn, minh bạch và bền vững.

Doanh nghiệp nông nghiệp giữ vai trò kết nối nông dân, nhà cung cấp, tài chính, công nghệ, chế biến và thị trường; qua đó nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng. Việt Nam có thể trở thành “bếp ăn của thế giới” nhưng cần làm chủ công nghệ, tiêu chuẩn và thương hiệu để nâng cao giá trị nông sản.

Bà Đặng Huỳnh Ức My nhận vinh danh Most Powerful Women Asia 2025 tại Fortune Innovation Forum 2025, kết nối cùng hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách toàn cầu

Quan điểm này được bà thể hiện trong sách “Right to Win – Cửa thắng của nông nghiệp Việt” (9/2025), tập trung vào quản trị, công nghệ, phát triển bền vững và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Việc hai năm liên tiếp được Fortune vinh danh cũng phản ánh xu hướng doanh nhân Việt chuyển từ khai thác lợi thế sẵn có sang kiến tạo năng lực mới và cùng tạo giá trị trong chuỗi toàn cầu.

Với mục tiêu thúc đẩy cộng đồng doanh nhân và đóng góp vào phát triển bền vững của Việt Nam, bà Đặng Huỳnh Ức My hiện giữ nhiều vai trò tại các tổ chức doanh nghiệp, giáo dục và đổi mới sáng tạo, gồm: Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Đại diện phía Nam VINASME, thành viên Hội đồng Cố vấn Quốc tế SMU tại Việt Nam (IAC), Hội đồng cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo ĐHQG TP.HCM (SACSTI), Ban Chấp hành Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), YPO Việt Nam và YBA.

Bà cũng là chủ biên cuốn sách “Right to Win – ‘Cửa thắng’ của nông nghiệp Việt”, chia sẻ tầm nhìn đưa nông sản Việt Nam ra thế giới thông qua chiến lược ESG toàn diện, dựa trên kinh nghiệm dẫn dắt AgriS và Betrimex.