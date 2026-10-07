Bà Đặng Huỳnh Ức My lần thứ hai vào Top 100 phụ nữ quyền lực châu Á

Fortune vừa công bố danh sách 100 Phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất châu Á năm 2026, trong đó bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AgriS, lần thứ hai liên tiếp được vinh danh.

Đây là năm thứ hai liên tiếp bà Đặng Huỳnh Ức My có mặt trong danh sách Most Powerful Women Asia của Fortune, sau lần đầu được ghi nhận vào năm 2025. Theo Fortune, danh sách được xây dựng dựa trên quy mô và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, năng lực đổi mới, mức độ ảnh hưởng của lãnh đạo cũng như những tác động đối với ngành và xã hội.

Việc được Fortune ghi nhận liên tiếp trong hai năm diễn ra trong bối cảnh AgriS đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ nền tảng sản xuất nông nghiệp sang nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời mở rộng hoạt động nghiên cứu, chế biến, thương mại, dữ liệu và kết nối nguồn lực quốc tế.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch Hội đồng Quản trị AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, HOSE: SBT) lần thứ hai liên tiếp có mặt trong danh sách, tiếp nối sự ghi nhận năm 2025.

Mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và nông nghiệp, bà Đặng Huỳnh Ức My định hướng AgriS phát triển theo mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp tích hợp, kết nối vùng nguyên liệu, công nghệ, dữ liệu, chế biến, nguồn vốn, thương mại và thị trường.

AgriS hiện phát triển hơn 200 dòng sản phẩm thuộc các ngành hàng nông nghiệp chủ lực như mía, dừa, chuối, lúa gạo và dứa, phục vụ thị trường trong nước và gần 80 thị trường quốc tế. Theo báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2025-2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 26.733 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt gần 911 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 846 tỷ đồng.

Bà Đặng Huỳnh Ức My chia sẻ tại Vietnam - Australia Tech Connect Forum 2026, thúc đẩy kết nối giữa Chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị quốc tế

Song song với hoạt động kinh doanh, AgriS tập trung xây dựng năng lực đổi mới và mở rộng kết nối quốc tế. Ngày 16/9/2026, doanh nghiệp ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo Toàn cầu - AgriS Global Innovation Center tại Singapore, hướng tới kết nối nghiên cứu và phát triển, công nghệ, năng lực sản xuất, nguồn vốn và thị trường, qua đó thúc đẩy phát triển và thương mại hóa các giải pháp nông nghiệp.

Theo bà Đặng Huỳnh Ức My, giá trị của hội nhập nằm ở khả năng chuyển những kết nối quốc tế thành năng lực phát triển thực chất. “Sự ghi nhận này không thuộc về cá nhân tôi. Nó phản ánh việc doanh nghiệp Việt Nam được nhìn nhận như một đối tác chiến lược, không chỉ là nhà cung ứng của thế giới. Vai trò của doanh nhân là chuyển sự hiện diện trong các mạng lưới quốc tế thành năng lực kết nối thực chất: đối tác, công nghệ, vốn, tri thức và thị trường”, bà chia sẻ.

Từ lợi thế sản xuất đến tạo giá trị

Bà Đặng Huỳnh Ức My cho rằng, một lợi thế riêng lẻ về tài nguyên hay sản xuất chưa đủ tạo ra sức cạnh tranh dài hạn. Giá trị hình thành khi doanh nghiệp kết nối sản xuất với dữ liệu, công nghệ, nguồn vốn, tri thức, thương mại và thị trường trong một hệ thống thống nhất.

Theo bà, đây cũng là bài toán lớn của nông nghiệp Việt Nam khi thế giới ngày càng đặt yêu cầu cao đối với nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định, minh bạch và bền vững. Việt Nam có lợi thế về sản xuất và nguồn nguyên liệu, nhưng dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo nằm ở khả năng chuyển những lợi thế này thành giá trị gia tăng, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Bà Đặng Huỳnh Ức My nhận vinh danh Most Powerful Women Asia 2025 tại Fortune Innovation Forum 2025, kết nối cùng hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách toàn cầu

“Nếu trước đây, Việt Nam được biết đến như một ‘vựa nông sản’, thì giai đoạn tiếp theo cần được nhận diện bằng năng lực tạo ra giá trị cao từ nông nghiệp. Tăng trưởng không nằm ở việc sản xuất nhiều hơn, mà ở khả năng tạo ra nhiều giá trị hơn từ cùng một nguồn nguyên liệu, một hecta đất và một đồng vốn”, bà nhấn mạnh.

Từ góc nhìn này, bà cho rằng, doanh nghiệp nông nghiệp giữ vai trò kết nối các mắt xích trong chuỗi, từ người nông dân, nhà cung cấp đến tổ chức tài chính, công nghệ, chế biến và thị trường. Khi dòng hàng hóa, dữ liệu và vốn được kết nối xuyên suốt, lợi thế sản xuất có điều kiện chuyển hóa thành năng lực cung ứng, hiệu quả sử dụng vốn và giá trị gia tăng cao hơn.

Bà cũng cho rằng, nông nghiệp Việt Nam cần được nhìn nhận như một không gian tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, gắn với đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và năng lực cạnh tranh quốc gia. “Việt Nam có thể là ‘bếp ăn của thế giới’, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở việc làm chủ công nghệ, tiêu chuẩn và thương hiệu đứng sau căn bếp đó. Việt Nam cần đi từ một quốc gia mạnh về sản xuất nông nghiệp thành một quốc gia mạnh về năng lực tạo giá trị từ nông nghiệp”, bà Đặng Huỳnh Ức My chia sẻ.

Quan điểm này cũng được bà hệ thống hóa trong cuốn sách “Right to Win - Cửa thắng của nông nghiệp Việt: Cách thức AgriS và Betrimex tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu”, xuất bản tháng 9/2025. Cuốn sách tập trung vào cách doanh nghiệp Việt Nam xây dựng năng lực cạnh tranh thông qua quản trị, công nghệ, phát triển bền vững và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế.

Việc hai năm liên tiếp có mặt trong danh sách Fortune Most Powerful Women Asia là dấu mốc trong hành trình lãnh đạo của bà Đặng Huỳnh Ức My, đồng thời phản ánh xu hướng chuyển dịch của doanh nghiệp Việt Nam từ khai thác lợi thế sẵn có sang kiến tạo năng lực mới, từ vị thế nhà cung ứng sang đối tác có khả năng cùng tạo giá trị.

AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, HOSE: SBT) phát triển các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao và hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn dựa trên ba trụ cột AgTech, FoodTech và FinTech, với ESG là nền tảng xuyên suốt. Doanh nghiệp hiện phát triển hơn 200 dòng sản phẩm thuộc các ngành hàng mía, dừa, chuối, lúa gạo và dứa, phục vụ thị trường trong nước và gần 80 thị trường quốc tế. AgriS cho biết các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững; doanh nghiệp cũng liên tục có mặt trong VNSI20.