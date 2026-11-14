Ba dân tộc chung sống, một lòng xây dựng quê hương An Giang

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của xã Vĩnh Bình. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Là một địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh An Giang với đồng bào dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng sinh sống, những năm qua, nhân dân xã Vĩnh Bình luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết dân tộc, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, đời sống không ngừng được cải thiện.

Gia đình ông Danh Thanh (70 tuổi) là hộ đồng bào Khmer hiếu học và tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình. Ông chia sẻ, trước ngày 1/7/2025, ông làm Bí thư Chi bộ ấp Đồng Tranh, toàn ấp có hơn 600 người Khmer và trên 100 người Hoa sinh sống cùng người Kinh. Những năm qua, đồng bào Khmer trong ấp và một số địa bàn lân cận luôn đoàn kết, tích cực hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới.

Gia đình ông Thanh từ năm 2020 đến nay đã 2 lần hiến gần 100m2 đất và hàng chục cây trồng để mở rộng đường giao thông nông thôn. Không chỉ vậy, ông còn tích cực vận động con cháu trong gia đình và các nhà hảo tâm tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, Tết Nguyên đán.

Ông Thanh có 3 người con, trong đó 2 người con trai và 2 con dâu đều là đảng viên, đang công tác tại các cơ quan ở tỉnh. Ông Thanh luôn nhắc nhở các con gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tận tụy trong công việc vì cơ quan và vì nhân dân phục vụ.

Là đảng viên, ông Danh Thanh luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” và "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Từ đó gia đình ông luôn tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào của địa phương, sống chan hòa, đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ bà con để cùng phát triển.

Ban tổ chức trao tặng Nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Bà Trang Tú Nhãng (dân tộc Hoa), ở ấp Nước Chảy, xã Vĩnh Bình cho biết, trước khi lập gia đình và về quê chồng sinh sống, bà từng sống trong cộng đồng người Hoa tại thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang cũ). Hơn 20 năm trước, khi về địa phương - nơi chủ yếu có đồng bào Kinh và Khmer sinh sống, bà nhận thấy có những khác biệt trong nếp sinh hoạt, văn hóa.

Qua thời gian gắn bó, giao lưu và sẻ chia, đặc biệt là sự yêu thương, giúp đỡ nhau trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, bà con các dân tộc ngày càng đoàn kết, cùng nhau phát triển, tôn trọng văn hóa của nhau và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Đặc biệt, bà con quan tâm góp ý, nhắc nhở nhau nuôi dạy con cháu, chấp hành tốt quy định của Nhà nước, bảo vệ môi trường, tố giác tội phạm, nói không với các tệ nạn xã hội.

Thượng tọa Danh Dung, Trưởng Ban quản trị chùa Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình thông tin, chùa hiện có hơn 200 phật tử sinh hoạt thường xuyên; vào dịp lễ, Tết cổ truyền, hàng nghìn lượt người dân đến tham quan, sinh hoạt. Thông qua các hoạt động tín ngưỡng, đồng bào Khmer chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc.

Ban quản trị chùa Đồng Tranh thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng, sống và làm việc theo pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, không vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông, tệ nạn ma túy. Bà con tích cực lao động, sản xuất, học tập và tham gia các phong trào của địa phương.

Ban tổ tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Dự và chung vui tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nêu rõ, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh của nhân dân và xây dựng sự đồng thuận xã hội. Vì vậy, công tác Mặt trận và phong trào ở khu dân cư phải ngày càng đi vào chiều sâu, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và là người trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức thành viên và người dân xã Vĩnh Bình nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Xã quan tâm, đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, đặc biệt là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và sự kiện văn hóa tại địa bàn khu dân cư nhằm tạo không gian vui tươi, thắm tình đoàn kết, góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố tình làng nghĩa xóm.

Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu cao nhất; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa kinh tế-xã hội của xã Vĩnh Bình phát triển toàn diện.