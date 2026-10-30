Ba cựu Chủ tịch huyện 'giúp' ông chủ Cây xanh Công Minh trúng thầu như thế nào?

Như Báo CAND đã phản ánh, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Công Minh (SN 1972, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh) cùng 46 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Nguyễn Công Minh bỏ trốn, đang bị truy nã và bị truy tố vắng mặt. Viện KSND tối cao kêu gọi bị can Minh ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh đang bỏ trốn, bị truy nã vắng mặt.

Trong vụ án, có ba bị can là ba cựu Chủ tịch UBND các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh, thuộc tỉnh Quảng Trị (cũ). Cáo trạng xác định, giai đoạn 2019-2023, Nguyễn Công Minh thành lập, điều hành các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, tìm cách tác động đến những người có thẩm quyền tại các địa phương để được tạo điều kiện trúng thầu dự án trồng, chăm sóc cây xanh.

Bị can Minh trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới câu kết với chủ đầu tư, can thiệp vào nhiều khâu, từ khảo sát, lựa chọn cây trồng, lập dự toán đến tổ chức đấu thầu. Các doanh nghiệp trong hệ thống phối hợp với đơn vị tư vấn nâng khống giá vật liệu, đưa tiêu chí hạn chế cạnh tranh vào hồ sơ mời thầu và tiếp cận thông tin gói thầu trước khi công bố. Các bị can còn sử dụng các công ty khác làm “quân xanh”, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc hệ thống của Minh trúng thầu.

Các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Cây xanh Công Minh do Minh điều hành đã trúng 1.218 dự án tại 38 tỉnh, thành phố (cũ) với tổng giá trị hợp đồng 3.962 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng, bị can Minh hưởng lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng.

Bị can Phan Văn Linh, cựu Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cũ.

Năm 2020, khi giữ chức Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, bị can Phan Văn Linh được Phan Duy Châu, Giám đốc Chi nhánh Quảng Trị thuộc Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, nhờ tạo điều kiện tiếp cận thông tin và tham gia đấu thầu các dự án trồng cây xanh.

Linh đồng ý cho Châu tham gia các cuộc họp đánh giá báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đồng thời ký các quyết định liên quan đến phân bổ vốn, phê duyệt chủ trương đầu tư, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nhờ đó, các công ty thuộc Tổng Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu 5 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 6 tỷ đồng. Trong đó, Châu trực tiếp quản lý, thi công các dự án này. Từ năm 2020-2023, vào các dịp lễ, tết, Linh được Châu cảm ơn 260 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, Linh đã trả lại toàn bộ số tiền này.

Một trong những gói thầu mà doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu tại ﻿tỉnh Đắk Lắk cũ.

Từ tháng 9/2020 đến năm 2022, bị can Võ Đắc Hóa, khi giữ chức Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, có nhiệm vụ phê duyệt, giao ngân sách cho các đơn vị làm chủ đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt các thủ tục liên quan đến những dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn.

Sau khi được Châu đề nghị tạo điều kiện, Hóa đồng ý và chỉ đạo cấp dưới cho phép Châu phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Châu tác động đơn vị tư vấn đưa giá cây cao hơn thực tế vào dự toán.

Kết quả, các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu 4 dự án. Dù không phải đại diện các công ty trúng thầu, nhưng Châu vẫn trực tiếp thi công các dự án này. Theo kết quả định giá, tổng thiệt hại là hơn 4 tỷ đồng.

Quá trình triển khai các dự án, bị can Đặng Trọng Vân, thời điểm là Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa được Châu liên hệ, đề nghị tạo điều kiện tiếp cận thông tin dự án, tham gia xây dựng giá gói thầu và hồ sơ mời thầu để các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu.

Dù biết Châu là đại diện nhà thầu, Vân vẫn đồng ý cho người này tham gia xây dựng báo cáo kinh tế - kỹ thuật với tư cách đại diện đơn vị tư vấn thiết kế. Sau đó, nội dung này được phê duyệt và đưa vào hồ sơ mời thầu.

Từ năm 2021-2023, nhờ sự tạo điều kiện của Vân, các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu 3 dự án, gây thiệt hại khoảng 3,6 tỷ đồng. Sau khi các dự án được thực hiện, vào dịp tết, Vân được Châu cảm ơn 60 triệu đồng.