Tóm tắt chung: Ở tuổi 104, cụ bà Kesa Hatamoto vẫn đều đặn làm việc tại hiệu thuốc Anzen ở Tokyo (Nhật Bản), giữ vững danh hiệu nữ dược sĩ cao tuổi nhất thế giới do Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận.

Hơn 70 năm gắn bó với nghề, bà mở hiệu thuốc vào năm 1952 để giúp chồng gánh vác khoản nợ bảo lãnh cho bạn và hiện vẫn trực tiếp thực hiện nhiều công việc từ kiểm kê đến giao thuốc.

Bí quyết duy trì sự minh mẫn, dẻo dai của bà đến từ những bài tập giãn cơ nhẹ nhàng trên giường mỗi sáng, thói quen leo cầu thang bộ hằng ngày và niềm vui khi được làm việc có ích.

Hơn 70 năm đứng quầy của nữ dược sĩ cao tuổi nhất thế giới

Ở tuổi 104, khi phần lớn người cao tuổi đã dành trọn thời gian để nghỉ ngơi, cụ bà Kesa Hatamoto vẫn đều đặn có mặt tại hiệu thuốc Anzen ở quận Meguro, thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Với hơn 7 thập kỷ bền bỉ gắn bó cùng quầy thuốc, bà được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận là nữ dược sĩ cao tuổi nhất thế giới. Song, điều khiến công chúng không khỏi kinh ngạc là bà vẫn trực tiếp tham gia vận hành công việc hằng ngày, từ kiểm tra hàng hóa, đặt hàng cho đến giao thuốc tận tay khách hàng.

Bà Kesa Hatamoto lập kỷ lục là dược sĩ lớn tuổi nhất thế giới.

Sinh ngày 18/9/1922 tại tỉnh Nagano, thuở nhỏ bà Kesa từng nuôi ước mơ trở thành giáo viên tiểu học. Tuy nhiên, nghe theo lời khuyên đầy tâm huyết của người cha rằng tấm bằng dược sĩ sẽ là một nghề nghiệp vững chắc suốt đời, bà đã nỗ lực theo học ngành dược và chính thức nhận chứng chỉ hành nghề vào tháng 9/1942. Sau khi tốt nghiệp, bà từng làm việc tại một phòng thí nghiệm trước khi kết hôn và tạm gác sự nghiệp để làm nội trợ.

Mở hiệu thuốc từ biến cố tài chính của gia đình

Cơ duyên đưa bà Kesa đến với hiệu thuốc Anzen - cái tên mang ý nghĩa là sự an toàn bắt nguồn từ một biến cố bất ngờ vào năm 1952. Thời điểm đó, chồng bà đứng ra bảo lãnh khoản vay cho một người bạn nhưng công việc làm ăn của người này gặp trắc trở, buộc vợ chồng bà phải gánh trách nhiệm trả phần nợ còn lại. Theo lời gợi ý của một người quen, bà quyết định tận dụng tấm bằng dược sĩ của mình để mở một cửa hàng nhỏ tại khu vực vốn rất thưa thớt tiệm buôn bán, vừa kinh doanh thuốc men vừa bán thêm các mặt hàng tạp hóa thiết yếu nhằm trang trải cuộc sống.

Nhờ sự tận tâm và tính cách cởi mở, hiệu thuốc của bà nhanh chóng chiếm được lòng tin của người dân địa phương. Nhìn lại chặng đường đã qua, cụ bà 104 tuổi khẳng định việc mở hiệu thuốc năm ấy chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình. Chính công việc kinh doanh ổn định suốt nhiều thập kỷ qua đã giúp bà xây dựng cuộc sống tự chủ, giữ được sự gắn kết mật thiết với cộng đồng xung quanh.

Bí quyết sống khỏe từ những thói quen giản dị mỗi ngày

Để duy trì thể lực dẻo dai và sự minh mẫn hiếm thấy ở độ tuổi bách niên, bà Kesa tuân thủ những thói quen sinh hoạt đời thường nhưng đầy kỷ luật. Mỗi buổi sáng thức dậy, bà luôn dành khoảng 10 phút vận động nhẹ nhàng ngay trên giường với các động tác co duỗi chân, xoay cổ chân và kéo giãn cơ thể giúp lưu thông khí huyết trước khi bước xuống đất.

Bên cạnh đó, vì phòng ngủ nằm ở tầng 3 trong khi phòng khách và nhà bếp ở tầng 1, việc lên xuống cầu thang bộ mỗi ngày đã trở thành bài tập rèn luyện đôi chân vô cùng hiệu quả của bà.

Đối với nữ dược sĩ người Nhật Bản, khả năng tự đi lại chính là chìa khóa của sự tự do, bởi bà quan niệm rằng chỉ cần đôi chân còn vững vàng, bản thân vẫn có thể tự chăm sóc chính mình mà không phiền lụy đến ai. Quan trọng hơn cả, bà không bao giờ xem việc đi làm là gánh nặng tuổi già mà coi đó là sứ mệnh thiêng liêng được ông trời giao phó.