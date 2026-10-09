Ba công trình mới tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ngày 9/10, Học viện Nông nghiệp Việt Nam khánh thành ba công trình gồm: Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu cảnh quan hồ sen và tòa nhà cựu sinh viên “Từ nơi đây – VNUA”, hướng tới Kỷ niệm 70 năm thành lập trường (12/10/1956 - 12/10/2026).

PGS. TS Vũ Ngọc Huyên - Phó Giám đốc thường trực Học viện phát biểu tại chương trình.

Theo PGS. TS Vũ Ngọc Huyên - Phó Giám đốc thường trực Học viện, các công trình mang những ý nghĩa riêng, từ giáo dục truyền thống, tạo dựng không gian xanh đến kết nối các thế hệ sinh viên, cựu sinh viên.

Nơi những thế hệ sinh viên trở về

Trong ba công trình, tòa nhà cựu sinh viên “Từ nơi đây – VNUA” mang thông điệp về sự gắn bó với mái trường sau những năm tháng lập nghiệp.

Công trình hướng tới Kỷ niệm 70 năm thành lập trường (12/10/1956 - 12/10/2026).

Từ giảng đường, phòng thí nghiệm đến những cánh đồng thực nghiệm, nhiều thế hệ sinh viên đã trưởng thành, trở thành nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân, chuyên gia và cán bộ kỹ thuật trên khắp mọi miền đất nước, cũng như ở nước ngoài.

Dù đi đến muôn chân trời góc biển Trái tim ta vẫn hướng đến nơi này Từ nơi đây ta bay vào khát vọng Nơi đong đầy kỷ niệm tuổi đôi mươi”. GS. TS. NGND Trần Đức Viên

Theo PGS. TS Vũ Ngọc Huyên, tòa nhà được xây dựng với mong muốn trở thành mái nhà chung để cựu sinh viên gặp gỡ, lưu giữ kỷ niệm, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho các thế hệ đi sau. Công trình cũng hướng tới tăng cường kết nối giữa Học viện với cựu sinh viên, doanh nghiệp và đối tác.

Tình cảm với mái trường được GS. TS. NGND Trần Đức Viên, cựu sinh viên ngành Trồng trọt khóa 19, gửi gắm qua những câu thơ:

Với sinh viên đang theo học, những công trình mới cũng góp phần tạo thêm không gian học tập, sinh hoạt và trải nghiệm trong khuôn viên trường.

Gìn giữ dấu ấn lịch sử, mở rộng không gian xanh

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chuyến thăm của Bác đến trường ngày 24/5/1959. Khi đó, Người căn dặn thầy và trò: “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ mãi”.

Tòa nhà cựu sinh viên ‘Từ nơi đây – VNUA’ được khánh thành dịp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tròn 70 năm.

Lời dạy trở thành giá trị tinh thần được các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện gìn giữ. Công trình được xây dựng nhằm phục vụ các hoạt động dâng hương, báo công, sinh hoạt chính trị và giáo dục truyền thống.

Theo PGS. TS Vũ Ngọc Huyên, nhà tưởng niệm không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử mà còn góp phần nuôi dưỡng lý tưởng, nhắc nhở sinh viên về trách nhiệm học tập, rèn luyện và cống hiến.

Khu cảnh quan hồ sen được hình thành từ việc cải tạo khu ao, vườn thực nghiệm. Không gian xanh mới tạo thêm nơi thư giãn, gặp gỡ cho giảng viên và sinh viên, đồng thời gợi nhắc sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên.

Ba công trình mới tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam được khánh thành nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện.

Hình ảnh hoa sen tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, giản dị, gắn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với một cơ sở đào tạo và nghiên cứu nông nghiệp, công trình còn truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững.

Ba công trình được khánh thành hướng tới Kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện, với các giá trị về lịch sử, cảnh quan và kết nối cộng đồng. Nhà trường đề nghị các đơn vị quản lý bảo đảm việc bảo quản, vận hành an toàn, hiệu quả, phát huy giá trị văn hóa và giáo dục lâu dài.

Thành lập ngày 12/10/1956, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam.