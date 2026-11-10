Ba công nhân thiệt mạng tại nhà máy sản xuất linh kiện iPhone ở Ấn Độ

Theo các quan chức địa phương, tai nạn xảy ra vào cuối ngày 9/11 tại khu phức hợp sản xuất của Tata Electronics ở Hosur. Apple, Tata và chính quyền bang Tamil Nadu sẽ phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Dinesh Kumar, một quan chức cấp huyện, cho biết ba công nhân gặp nạn khi tham gia bảo trì một nhà máy xử lý nước thải. Cơ sở này do Nalco Water, công ty con của tập đoàn Mỹ Ecolab, vận hành.

Các công nhân được cho là đã hít phải khí độc khi kiểm tra một bể lọc nano đặt bên ngoài nhà máy. Cơ quan chức năng đang làm rõ các tình tiết dẫn đến tai nạn.

Nhà máy sản xuất của Tata Electronics tại Hosur, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Ảnh: Tata Projects

Vụ tai nạn xảy ra tại một cơ sở thuộc chuỗi cung ứng quan trọng của Apple ở Ấn Độ. Trong những năm gần đây, tập đoàn công nghệ Mỹ đẩy mạnh chuyển dịch hoạt động sản xuất ra ngoài Trung Quốc, đưa Ấn Độ trở thành một trong những trung tâm sản xuất iPhone lớn nhất thế giới.

Hiện Ấn Độ đảm nhiệm khoảng 25% sản lượng iPhone toàn cầu. Trong chuỗi sản xuất tại quốc gia Nam Á này, Tata Electronics phụ trách khoảng 40% hoạt động lắp ráp, phần còn lại chủ yếu do Foxconn đảm nhiệm.

Tuy nhiên, hoạt động của Tata thời gian qua liên tiếp gặp khó khăn. Một vụ tấn công bằng mã độc tống tiền từng làm gián đoạn hoạt động tại một nhà máy sản xuất iPhone trong khu phức hợp Hosur. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đối mặt với những lo ngại liên quan đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại khu vực.

Theo hai nguồn tin trong ngành, sự cố khiến ba công nhân thiệt mạng không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Nhà máy đã tạm đóng cửa trong dịp lễ Deepavali của người Hindu trong tuần này. Tata và Apple dự kiến cùng tham gia điều tra vụ việc.

Bang Tamil Nadu là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Ấn Độ, thu hút nhiều tập đoàn quốc tế trong các lĩnh vực điện tử, ô tô và sản xuất công nghiệp.

Đây không phải lần đầu khu phức hợp sản xuất của Tata tại Hosur gặp sự cố. Năm 2024, một vụ hỏa hoạn tại nhà máy linh kiện đã khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn.

Trong năm nay, chính quyền bang cũng từng cảnh báo khả năng đóng cửa cơ sở do nghi ngờ ô nhiễm nguồn nước ngầm. Sau đó, cảnh báo này được rút lại.