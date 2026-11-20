Về Đầm Chuồn trước mùa lụt, không khó để gặp những chiếc ghe thăm nò trở về với cá dìa, cá nâu cùng nhiều sản vật đầm phá. Riêng cá kình, người bản địa bảo đã qua mùa ngon nhất, nhưng chiếc bánh khoái nóng bên bến đò vẫn khiến tôi ngây ngất. Từ ba con cá ấy, mở ra câu chuyện cách người Huế ăn theo mùa, theo con nước và những gì thiên nhiên ban tặng.

Trước khi lụt vào mùa

Trước mùa lụt, Đầm Chuồn vẫn vẻ êm đềm. Mặt nước trải rộng dưới bầu trời cuối thu, những hàng nò sáo cắm thành nét chạy dài, chiếc ghe nhỏ lặng lẽ luồn qua những khoảng nước quen thuộc. Nhìn từ xa, dễ có cảm giác cuộc sống nơi đây thong dong lắm. Nhưng sau vẻ bình thản ấy là cuộc mưu sinh chẳng mấy dễ dàng.

Đến Đầm Chuồn buổi sớm, cũng là lúc ghe thuyền trở về sau buổi thăm nò. Ghe vừa cập bến, cá tôm chuyền lên bờ, người mua kẻ bán nhanh chóng lựa riêng từng thứ. Có những con cá chỉ bằng vài ngón tay như cá tràng, thân ánh lên sắc bạc dưới nắng sớm. Có những mẻ chẳng được bao nhiêu, nhưng ngư dân vẫn cẩn thận nhặt từng con, như thể không muốn bỏ phí bất cứ thứ gì vừa được mặt đầm trao tặng.

Bến đò Đầm Chuồn ngày mưa.

Trong những rổ cá ấy, lần nào tôi cũng gặp cá dìa và cá nâu. Cá dìa thân dẹt, dáng thuôn, lớp da ánh bạc pha xám. Cá nâu thân tròn hơn, những đốm sẫm màu rải trên mình như hoa văn đặc dị. Hai con cá cạnh nhau, cùng đánh bắt từ một vùng nước, nhưng mang những hương vị rất khác.

Đầm Chuồn thuộc hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, nơi nước ngọt từ đất liền gặp nước mặn theo cửa biển đi vào. Sự pha trộn ấy tạo môi trường sống cho nhiều loài thủy sản. Cũng vì vậy, rổ cá của người thăm nò không bao giờ là một thực đơn cố định. Hôm nay có cá dìa, cá nâu; hôm khác thêm cá kình, cá bống, cá thệ, tôm rằn, cua, ghẹ. Con nước đổi, mùa đổi, những thứ theo ghe về bến cũng đổi theo.

Người sống lâu năm trên đầm phá hiểu điều ấy hơn ai hết. Họ biết thứ cá nào đang vào độ ngon, thứ nào đã qua mùa, thứ nào chỉ cần hấp lên là đủ ngọt, thứ nào phải nấu cùng chút gia vị mới bộc lộ hết cái hay. Đó là thứ kiến thức chẳng cần ghi thành sách, được tích lũy qua bao đời của ngư dân đầm phá.

Hương nâu - vị dìa

Trong ba thứ cá tôi muốn kể, cá dìa có lẽ là loài gợi nhiều liên tưởng nhất về lối ăn của người Huế. Cá dìa thường kiếm ăn ở những vùng nước có rong, tảo và thực vật thủy sinh. Thịt cá trắng, chắc, ngọt thanh, béo nhẹ nhưng không ngấy. Một con cá dìa tươi không cần chế biến cầu kỳ. Đem hấp, nướng hoặc nấu canh đều tuyệt hảo.

Cá kình Đầm Chuồn, sản vật theo mùa của vùng đầm phá xứ Huế.

Người Huế có món cá dìa hấp theo cách riêng Huế. Con cá làm sạch, khứa nhẹ, ướp gia vị, thêm thịt ba chỉ, mộc nhĩ, hành, tiêu, tỏi, ớt, hấp cách thủy, chỉ vậy là thành món ngon đặc biệt. Ẩm thực Huế đôi khi không nằm ở việc dùng nhiều nguyên liệu quý, người nấu không tìm cách che lấp hương vị con cá, mà chỉ thêm vào những gì vừa đủ để cái ngon của nó hiện rõ hơn.

Cá dìa hấp chín, thịt còn nguyên thớ, vị ngọt không tan vào nước. Gắp miếng cá, ăn cùng chút thịt ba chỉ, thấy vị thanh của cá quyện với cái béo của thịt, mùi hành tiêu thoảng nhẹ. Món ăn chẳng có gì phô trương, nhưng khiến người ta hiểu vì sao một con cá dân dã lại có thể bước vào mâm cơm Huế thanh nhã đến thế.

Món cá dìa hấp theo cách riêng Huế.

Cá nâu thì khác. Nếu cá dìa hấp dẫn bằng vị ngọt thanh, cá nâu có cái ngon đậm đà hơn, nhất là phần thịt sát da. Thân cá dày mình, những đốm đen trên lớp da sáng khiến nó dễ nhận ra giữa nhiều thứ cá đầm phá. Cá nâu tươi đem hấp là một cách ăn đáng thử. Khi chín tới, phần thịt săn mà không khô, da mềm, có chút béo. Chấm với nước mắm ớt, ăn cùng cơm nóng, món ăn giản dị ấy đủ sức khiến một bữa cơm thêm khó quên.

Mùa ngon cá kình

Nếu cá dìa và cá nâu khiến tôi nghĩ đến những mâm cơm Huế, cá kình lại gắn với chiếc bánh khoái nhỏ bên chợ làng Chuồn. Người địa phương thường chờ đến mùa cá kình, vào khoảng tháng tư âm lịch. Khi ấy, cá mới lớn chừng một ngón tay, xương mềm, thịt ngọt. Đem đổ bánh khoái, người ăn có thể thưởng thức gần như trọn con cá. Đó là cái ngon một quãng mùa ngắn ngủi, khi con cá vừa đủ lớn để có thịt, nhưng chưa đến độ cứng xương.

Thương lái thu mua sản vật Đầm Chuồn ngay bến thuyền phiên chợ sớm.

Đến Đầm Chuồn cuối thu. Cá kình đã lớn, có con mình rộng đến ba ngón tay. Rủ người bản địa đi ăn bánh khoái cá kình, không mấy ai hào hứng bởi đã qua mùa ngon. Người Đầm Chuồn đổ bánh khoái cá kình bằng cách cho cá vào khuôn nóng, đợi cá chín sơ rồi tráng lớp bột gạo vừa đủ phủ quanh mình cá. Tiếng dầu reo lách tách, mùi cá chín dậy lên cùng mùi bột gạo. Chẳng cần chờ lâu, chiếc bánh được nhấc ra, rìa giòn, phần giữa còn mềm, con cá nằm trên lớp bột mỏng.

Bánh khoái cá kình ở đây khác với những chiếc bánh khoái nhân tôm thịt quen thuộc. Nó nhỏ hơn, ít thành phần hơn, chỉ có cá và bột, cùng chút giá. Sự giản lược ấy khiến hương vị con cá hiện lên rõ ràng. Cá kình mùa này đã lớn nên xương cứng, không còn cái thú nhai cả con như người địa phương vẫn kể. Bù lại, thịt cá đầy đặn, béo bùi, vị ngọt rất rõ. Bánh vừa rời khuôn còn nóng, chấm nước mắm ớt, nghe cái mềm ngậy của bột quyện với vị cá tươi, ngon đến ngây ngất.

Đổ bánh khoái với nhân bánh là sản vật tươi ngon mỗi ngày từ Đầm Chuồn.

Người địa phương ăn bằng ký ức của nhiều mùa cá. Họ biết khi nào con cá kình đạt đến độ ngon nhất, biết chiếc bánh đáng chờ đợi phải có con cá nhỏ đến đâu. Còn tôi ăn bằng sự háo hức của một người vừa đến đầm phá, trước một con cá tươi và chiếc bánh vừa ra khỏi chảo.

Người ta thường nhắc đến ẩm thực Huế qua những món ăn cung đình, những mâm cỗ phủ đệ, cách trình bày cầu kỳ và phép tắc trong ăn uống… Nhưng còn một xứ Huế khác, được nuôi dưỡng từ những khu vườn, cánh đồng, dòng sông và mặt đầm. Ở đó, món ăn hình thành từ kinh nghiệm sống cùng thiên nhiên, từ khả năng nhận ra sản vật mùa nào ngon nhất và từ những cách nấu dân dã, giản đơn, không phải cứ món ngon là phải chế biến công phu, nhưng vẫn đủ khiến lữ khách phương xa thấy ở đó đậm đầy chất Huế.

Bài và ảnh: Thiên An