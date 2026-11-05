Ba cơ sở bảo quản máu tại Pháp bị tấn công mạng

Một cơ sở của Cơ quan Máu Pháp (EFS) tại Marseille. Ảnh: Brigitte Galloni / LinkedIn

Bộ Y tế Pháp ngày 4-11 xác nhận sự cố xảy ra trong đêm ngày 1-11, tác động đến hệ thống giám sát và điều khiển kho lạnh tại ba cơ sở thuộc Cơ quan Máu Pháp (EFS). Cùng thời điểm, nhiều siêu thị ở châu Âu cũng ghi nhận các vụ tấn công nhằm vào thiết bị làm lạnh.

Theo EFS, sự cố bắt nguồn từ một nhà cung cấp thiết bị làm lạnh. Các thông số vận hành bị thay đổi, trong đó ngưỡng nhiệt độ và chế độ xả băng được điều chỉnh lên mức rất cao, đe dọa làm hư hỏng các sản phẩm đang lưu trữ.

Người phát ngôn EFS Charley Dubois cho biết hệ thống giám sát và báo động đã phát hiện bất thường, giúp nhân viên trực kịp thời chuyển các mẫu và chế phẩm máu sang thiết bị làm lạnh không kết nối với hệ thống bị ảnh hưởng.

Bộ Y tế Pháp thông báo tình hình đã được kiểm soát, quyền truy cập từ xa đối với các thiết bị liên quan đã bị vô hiệu hóa. EFS cũng tăng cường theo dõi nhiệt độ trên toàn bộ thiết bị và khẳng định hoạt động thu nhận, phân phối máu vẫn diễn ra bình thường.

EFS đang phối hợp với Cơ quan An ninh hệ thống thông tin quốc gia Pháp và Bộ Y tế xử lý vụ việc. Cuộc điều tra tập trung làm rõ phương thức tấn công, phạm vi thiết bị bị tác động và các điều kiện cần thiết để khôi phục hệ thống an toàn.

Trước đó, nhiều siêu thị châu Âu phải tiêu hủy thực phẩm sau khi tin tặc can thiệp vào hệ thống làm lạnh. Tập đoàn bán lẻ Ahold Delhaize ước tính sự cố có thể làm giảm doanh thu quý IV tới 250 triệu euro và lợi nhuận hoạt động tới 100 triệu euro. Danh tính thủ phạm trong các vụ tấn công hiện chưa được xác định.