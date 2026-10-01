Ba cổ phiếu ngân hàng được khuyến nghị tích cực

Trước diễn biến thị trường, các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu MBB, TCB và VPB, đồng thời nhận định ngành thép có triển vọng khả quan, trong khi kết quả kinh doanh ngành xây lắp suy giảm.

Ba cổ phiếu ngân hàng được công ty chứng khoán khuyến nghị tích cực. Ảnh minh họa do AI tạo

Công ty Chứng khoán VPBank duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB), với giá mục tiêu 25.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 27%.

Theo VPBank, trước áp lực rủi ro vĩ mô tiếp diễn trong nửa cuối năm 2026, công ty chứng khoán giảm dự phóng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2026 của MBB từ 19,3% xuống 15,1%, phù hợp với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tại mức giá đóng cửa 20.000 đồng/cổ phiếu, MBB đang giao dịch ở P/B (Giá/Giá trị sổ sách) dự phóng 12 tháng 1,18 lần, thấp hơn 14,5% so với mức bình quân 5 năm là 1,38 lần.

VPBank nâng dự phóng tăng trưởng tín dụng năm 2026 của MBB lên 29,9%, sát cận dưới kế hoạch 30-35% của ban lãnh đạo và cao hơn đáng kể mục tiêu 15% của Ngân hàng Nhà nước đối với toàn hệ thống.

Biên lãi ròng (NIM) năm 2026 được dự phóng ở mức 3,8%, tăng từ 3,7% trước đó, sau khi NIM quý II/2026 phục hồi lên 4,1%, tăng 35 điểm cơ bản so với quý trước. So với năm 2025, NIM dự phóng chỉ thu hẹp 10 điểm cơ bản, nhờ cơ cấu cho vay dịch chuyển sang các phân khúc có lợi suất cao và kỳ hạn dài hơn.

VPBank dự báo tỷ lệ nợ xấu của MBB ở mức 1,45% vào cuối năm 2026, dưới mục tiêu 1,5% của ban lãnh đạo. Chi phí dự phòng dự kiến tăng 27,7%, chủ yếu do dư nợ mở rộng gần 30% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu được nâng lên 97,7%.

Theo VPBank, ROE (chỉ số đo lường tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp) năm 2026 của MBB dự kiến duy trì ở mức 21%. Các rủi ro cần theo dõi gồm huy động vốn không theo kịp tăng trưởng tín dụng, đợt phát hành riêng lẻ chậm tiến độ hoặc thực hiện ở mức giá thấp hơn kỳ vọng và rủi ro nợ xấu khi mở rộng các phân khúc cho vay.

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (mã chứng khoán: TCB), với giá mục tiêu 12 tháng 41.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn 25,7% so với giá đóng cửa ngày 28/9/2026. Tổng lợi suất kỳ vọng, bao gồm cổ tức, ở mức 27,8%.

SHS dự phóng TCB hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 ở mức 37.614 tỷ đồng, tăng 15,6%.

Lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của TCB đạt 9.670 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Biên lãi ròng (NIM) quý tăng từ 3,1% lên 3,4% nhờ lợi suất tài sản tăng lên 8,1%. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 18.540 tỷ đồng, tăng 22,5%, hoàn thành 49,4% kế hoạch năm.

Thu nhập phí thuần quý II/2026 đạt 4.194 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ và 22,7% so với quý trước. Lũy kế 6 tháng đạt 7.613 tỷ đồng, tăng 37,6%, chiếm 26,6% tổng thu nhập hoạt động.

SHS cho rằng tăng trưởng tín dụng bán lẻ của TCB trong nửa cuối năm có thể dựa nhiều hơn vào tín chấp, khách hàng SME và cho vay ký quỹ thay vì vay mua nhà. Các phân khúc này có lợi suất cao hơn nhưng đi kèm rủi ro cao hơn.

Tại cuối quý II/2026, TCB có tỷ lệ nợ xấu 1,15%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu 125,5% và CAR 15%. SHS lưu ý tỷ lệ nợ xấu bán lẻ tăng từ 2,15% lên 2,26%, trong khi nợ xấu doanh nghiệp tiếp tục giảm xuống 0,26%.

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDirect) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mã chứng khoán: VPB), với tỷ suất sinh lời kỳ vọng 34,3%, gồm tiềm năng tăng giá 32,6% và tỷ suất cổ tức 1,7%.

VNDirect kỳ vọng VPB duy trì tăng trưởng tín dụng khoảng 35%, chủ yếu từ khách hàng doanh nghiệp và SME (doanh nghiệp nhỏ và vừa), đặc biệt tại các lĩnh vực bất động sản, sản xuất, bán buôn và bán lẻ. Ở mảng khách hàng cá nhân, tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng phục hồi nhờ cho vay hộ kinh doanh, mua ô tô và yếu tố mùa vụ cuối năm.

Tuy nhiên, LDR của VPB đã tiệm cận ngưỡng quy định, ở mức 84,5% trong 6 tháng đầu năm 2026. Do đó, nhu cầu huy động vốn tiếp tục tăng, có thể khiến ngân hàng phải duy trì mặt bằng lãi suất huy động cạnh tranh. VNDirect dự báo NIM giảm từ 5,6% năm 2025 xuống 5,2% năm 2026.

VNDirect dự báo thu nhập ngoài lãi tăng 18,5% năm 2026 và 23% năm 2027, nhờ mảng bảo hiểm, tư vấn và phát hành trái phiếu.

Về chất lượng tài sản, VNDirect duy trì quan điểm thận trọng khi tỷ lệ nợ xấu của VPB đi ngang ở mức 3,3%, trong khi giá trị nợ xấu tăng 21% so với đầu năm. Dư nợ liên quan đến bất động sản chiếm khoảng 36% tổng dư nợ, trong đó cho vay kinh doanh bất động sản chiếm 22%.

VNDirect dự báo tỷ lệ nợ xấu của VPB tăng lên 3,5% cuối năm 2026 và 3,8% cuối năm 2027, kéo theo chi phí dự phòng tăng lần lượt 20% và 35%.

VPB dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài trong quý IV/2026. Theo VNDirect, nếu hoàn tất, nguồn vốn mới sẽ giúp cải thiện hệ số CAR (tỷ lệ an toàn vốn) và tạo dư địa cho ngân hàng duy trì tăng trưởng tín dụng cao trong giai đoạn 2027-2028.