Ba cổ đông lớn vừa sang tay gần 200 triệu quyền mua cổ phiếu tại PGBank là ai?

Ba cổ đông lớn đồng loạt giảm tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển nhượng quyền mua

Theo văn bản công bố, các giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả ba cổ đông lớn đều được thực hiện vào ngày 27/10/2026 thông qua hình thức chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt 1 của PGBank.

Cụ thể, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Thương mại Gia Linh đã chuyển nhượng quyền mua tương ứng với 13.317.968 cổ phiếu phát hành thêm (tương đương 65.054.557 quyền mua được phân bổ). Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu doanh nghiệp này nắm giữ giữ nguyên ở mức 65.054.557 đơn vị, song tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,88% xuống còn 7,41%.

Cùng thời điểm, Công ty Cổ phần Quốc tế Cường Phát thực hiện chuyển nhượng quyền mua tương ứng 13.768.024 cổ phiếu (tương đương 67.252.954 quyền mua được phân bổ). Doanh nghiệp vẫn duy trì khối lượng nắm giữ là 67.252.954 cổ phiếu, nhưng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng giảm từ 9,18% xuống mức 7,66%.

Cổ đông lớn còn lại là Công ty Cổ phần Thương mại Vũ Anh Đức cũng đã chuyển nhượng quyền mua tương ứng 13.583.409 cổ phiếu (tương đương 66.351.160 quyền mua được phân bổ). Sau khi hoàn tất chuyển nhượng quyền mua, số lượng cổ phiếu nắm giữ của đơn vị này giữ nguyên ở mức 66.351.160 cổ phiếu, kéo tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,06% xuống còn 7,56%.

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Thống kê tính đến ngày 30/6/2026 cho thấy PGBank có 19 cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, với tổng tỷ lệ nắm giữ đạt 96,65% vốn ngân hàng. Theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của PGBank, nhóm cổ đông lớn được công bố đích danh bao gồm Công ty Cổ phần Quốc tế Cường Phát sở hữu 9,18% vốn điều lệ, Công ty Cổ phần Thương mại Vũ Anh Đức nắm giữ 9,06% và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Thương mại Gia Linh sở hữu 8,88%.

Đối với nhóm cổ đông nội bộ, ông Đinh Thành Nghiệp, Thành viên Hội đồng quản trị PGBank, nắm giữ 5.640.030 cổ phiếu vào thời điểm đầu kỳ, tương đương 1,02% vốn điều lệ. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng số cổ phiếu của ông Nghiệp tăng lên 6.063.032 đơn vị sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tuy nhiên tỷ lệ sở hữu lại giảm xuống mức 0,83% trong bối cảnh ngân hàng thực hiện tăng vốn điều lệ.

Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu, lợi nhuận 9 tháng tăng gần 27%

Ở một diễn biến liên quan, PGBank vừa công bố nghị quyết điều chỉnh thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm ra công chúng năm 2026.

Theo kế hoạch ban đầu, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu diễn ra từ ngày 15/10/2026 đến ngày 4/11/2026. Sau khi điều chỉnh, thời hạn này được kéo dài đến ngày 14/12/2026.

Phía PGBank cho biết việc gia hạn nhằm đảm bảo phù hợp với quy trình phân phối chứng khoán cũng như diễn biến thực tế của thị trường, trong khi các nội dung khác của phương án phát hành vẫn giữ nguyên so với thông báo trước đó.

Trong đợt chào bán lần 1 này, PGBank dự kiến phát hành 150 triệu cổ phiếu phổ thông với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền dự kiến huy động tối đa đạt 1.500 tỷ đồng nếu phân phối hết toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán.

Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định là 100.000:20.472, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 20.472 cổ phiếu mới, tương đương tỷ lệ phát hành 20,472%.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 629,9 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ nguồn thu nhập lãi thuần đạt 1.540 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ mang về 77,1 tỷ đồng, gấp khoảng 2,4 lần cùng kỳ, còn mảng kinh doanh ngoại hối đóng góp 142,4 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 94,6%.

Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của PGBank đạt 92.637 tỷ đồng, tăng 4,3% so với thời điểm cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng của nhà băng này tăng khoảng 7,1%, trong khi quy mô tiền gửi khách hàng đạt mức tăng 5,8%. Đáng chú ý, lượng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng 32% so với hồi đầu năm.