Đại biểu tham dự buổi công bố quy hoạch.

Sáng 19/11, UBND xã Ba Chúc tổ chức lễ công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Ba Chúc đến năm 2050.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND xã công bố Quyết định số 1879/QĐ-UBND, ngày 29/9/2026 của UBND xã Ba Chúc về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2050.

Quy hoạch Ba Chúc thành 3 khu vực kinh tế trọng điểm.

Theo quy hoạch, Ba Chúc có diện tích tự nhiên khoảng 7.094ha, dân số trên 32.000 người, có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài hơn 6km. Không gian phát triển của địa phương được định hướng thành 3 khu vực chính.

Trong đó, khu vực kinh tế biên mậu, công nghiệp và logistics tập trung khai thác lợi thế vị trí biên giới, thúc đẩy giao thương và phát triển các hoạt động dịch vụ, sản xuất. Khu vực nông nghiệp định hướng ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Khu vực du lịch tập trung khai thác tiềm năng địa phương, phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng và các loại hình dịch vụ phù hợp.

Quy hoạch hướng đến xây dựng Ba Chúc có không gian phát triển đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Đến năm 2050, địa phương phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại III.