Ba Chúc bàn giao 2 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bàn giao tủ sách cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026

Từ nguồn kinh phí của Chương trình, 2 tủ sách cộng đồng được trang bị nhiều đầu sách phong phú, đa dạng về nội dung và thể loại, gồm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa, con người, pháp luật, kỹ năng sống, sách thiếu nhi cùng nhiều tài liệu bổ ích khác.

Nội dung sách tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình; giới thiệu những nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán đặc sắc của gia đình, cộng đồng và địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số.

Hai tủ sách cộng đồng được bàn giao tại ấp An Bình và ấp Trung An, xã Ba Chúc

Việc bàn giao, đưa vào sử dụng các tủ sách cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận tri thức, nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật và hình thành thói quen đọc sách.

Đồng thời, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại khu dân cư, phát huy hiệu quả nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ba Chúc.